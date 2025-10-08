Jana vuole andare alla guardia civile | La promessa anticipazioni

Tanti colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Jana Exposito (Ana Garces) sarà infatti più che mai decisa ad appurare le circostanze dell’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez), avvenuto tantissimi anni prima, ma tutto ciò si ritorcerà presto contro di lei…

La Promessa, news: Curro svela ad Alonso la sua vera identità

La storyline comincerà nel momento in cui Curro de la Mata (Xavi Lock) confesserà a Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) di essere Marcos, il figlio che ha avuto da Dolores. Sotto choc poiché credeva che il bimbo fosse morto insieme alla madre, il marchese ascolterà la versione del ragazzo e scoprirà che, in realtà, la sua ex amante è stata assassinata dagli uomini incappucciati.

In cerca della verità, Alonso non perderà tempo ed affronterà la moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che a quel punto deciderà di non mentirgli e gli dirà di avere sempre saputo che Curro fosse Marcos. Una situazione piuttosto tesa e destinata a peggiorare col passare delle ore, soprattutto quando Alonso cercherà un approccio anche con Jana, visto che Curro gli confermerà che la nuora è Mariana, l’altra figlia di Dolores.

La Promessa, spoiler: Jana vuole andare alla guardia civile!

Pur consapevole di stare mettendosi contro quasi tutta la famiglia del marito Manuel (Arturo Garcia Sancho), Jana crederà di essere ad un passo dallo scoprire tutta la verità sulla morte di Dolores, ma inizierà a valutare l’ipotesi che dietro tutto quanto potrebbe non essersi Cruz ma Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano). La dark lady riverserà infatti sull’amica tutta la colpa della morte di Dolores e, a quel punto, Jana riterrà opportuno andare dalla guardia civile affinché possa aprire delle investigazioni e scoprire la vera colpevole.

Un’ipotesi che Cruz vorrà scongiurare in primis perché, durante un ulteriore dialogo, Jana sottolineerà di avere scoperto che ha ucciso Tomas (Jordi Coll). Presa dal panico, la Ezquerdo tenterà dunque di appoggiarsi alla fidata Petra Arcos (Marga Martinez), ma andrà incontro ad una nuova difficoltà…

La Promessa, trame: Petra inizia a “dissociarsi” da Cruz?

Eh sì: appena le rivelerà che Jana è figlia di Dolores, Petra inizierà ad andare nel panico e il suo stato d’allerta peggiorerà quando Cruz le dirà che la nuora è riuscita a capire che è stata proprio lei ad uccidere Tomas. Al sentire quelle parole, la Arcos entrerà dunque in uno stato di evidente agitazione e ricorderà alla marchesa che, al tempo dell’omicidio, le aveva promesso che nessuno sarebbe mai arrivato a loro.

Parole ben precise con le quale Petra comincerà a dissociarsi dalle azioni di Cruz, ormai sempre più sull’orlo del precipizio. Il tutto mentre a La Promessa la situazione si farà sempre più incandescente, dato che Leocadia si troverà a dover frenare anche una discussione tra Jana e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), che intimerà alla ragazza di non andare alla guardia civile perché ciò si trasformerebbe in una vera e propria condanna per la dinastia dei Lujan.

Durante tutti questi scontri, Manuel non sarà presente: il marchesino sarà costretto infatti ad allontanarsi per una sola notte dalla tenuta per sbrigare un affare urgente… Seguici su Instagram.