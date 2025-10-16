Kaya sospetta di essere il padre di Erim! | Forbidden fruit anticipazioni

Un nuovo mistero sta per prendere il via a Forbidden Fruit. Grazie ad una serie di indizi, il nuovo arrivato Kaya Ekinci (Barış Kılıç) comincerà a sospettare di essere il padre del giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu). Ma le cose staranno davvero così?

Forbidden Fruit, news: Kaya arriva in città

Kaya arriverà a Istanbul su invito di Halit (Talat Bulet) per assumere il ruolo di CEO della Holding Argun. Sul volo diretto in Turchia, l’uomo farà la conoscenza di Erim, di ritorno in città dopo un breve periodo trascorso a Londra, e proverà fin sa subito per lui un’evidente simpatia.

Tuttavia, la presenza improvvisa di Kaya nella sua quotidianità turberà profondamente Ender Çelebi (Şevval Sam), la quale non avrà mai parlato all’ormai ex marito Halit di una sua relazione con l’uomo precedente al loro matrimonio. Temendo che la stessa venga alla luce, in nome di un segreto che anche Caner (Barış Aytaç) vorrà scoprire, Ender tenderà a comportarsi più stranamente del solito e “marcherà” il territorio con Kaya.

Forbidden Fruit, news: Ender provoca Kaya ma…

Utilizzando il suo pacchetto azionario della Holding Argun, Ender cercherà dapprima di ostacolare ogni iniziativa proposta da Kaya, che si spazientirà e farà presente a Halit che deve in qualche modo frenare le interferenze dell’ex moglie. D’altro canto, Ender non potrà fare a meno di nascondere un certo fastidio quando le belle donne della holding staranno nelle vicinanze di Kaya e il suo nervosismo sarà evidente anche a Tulin (Işıl Dayıoğlu) vecchia collaboratrice dell’azienda.

Possiamo infatti anticiparvi che, insieme a Caner, Tulin sarà l’unica a conoscenza della relazione passata tra Ender e Kaya, e finirà per instillare in Kaya un dubbio atroce…

Forbidden Fruit, spoiler: Kaya comincia a sospettare di essere il padre di Erim!

Entrando nello specifico, Tulin farà presente a Kaya che Ender ha sposato Halit quasi subito dopo la sua partenza e di aver dato alla luce Erim nemmeno un anno dopo. Motivazioni che spingeranno la donna a domandare a Kaya se, in qualche modo, il ragazzo potrebbe essere suo figlio e non di Halit, come invece tutti pensano.

In tal senso, Kaya non scarterà subito l’idea e, ripensando anche alla sintonia che ha avuto con Erim fin dal primo istante nel quale l’ha conosciuto, comincerà seriamente a pensare di poter essere suo padre.

Un semplice equivoco oppure ci sarà un fondo di verità? Occhio perché, partendo da questi presupposti, la trama farà da apripista ad un grosso colpo di scena, che per il momento non è minimamente immaginabile… Seguici su Instagram.