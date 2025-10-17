Luna Nozawa finisce di nuovo in prigione! | Beautiful, anticipazioni americane

Trame americane Beautiful: Luna nuovamente arrestata!

Nelle puntate americane di Beautiful, i grandi piani per il futuro di Luna Nozawa sembrano essere svaniti, almeno per il momento. La ragazza, che già pregustava la vita da madre del futuro erede Spencer, si è ritrovata nuovamente con le manette ai polsi ed è stata portata dietro le sbarre. L’arresto è arrivato per Luna in un momento totalmente imprevisto, quando un test del dna eseguito da Bridget Forrester aveva stabilito la paternità del bambino che porta in grembo: il padre è davvero Will Spencer, come Luna ha sempre sostenuto.

Tuttavia, contrariamente a quanto pensava, una gravidanza non è necessariamente sufficiente per evitare il carcere. A ricordarglielo è stata Electra Forrester, che ha segretamente avvertito la polizia del fatto che la Nozawa è sopravvissuta: il vicecapo Baker si è dunque presentato alla porta di Bill Spencer per arrestare Luna, a causa dei nuovi reati che la giovane aveva commesso prima di finire in ospedale a causa di un proiettile sparato da Liam Spencer.

Beautiful, spoiler USA: gli Spencer non hanno mosso un dito per aiutare Luna

Provando a giocarsi la carta del bambino, poiché terrorizzata dal finire di nuovo in prigione (dove era stata anche picchiata da alcune detenute), Luna si è trovata di fronte ad un muro quando Baker ha precisato che di fronte alle autorità non importa chi sia il padre del futuro figlio. Anche perché gli Spencer, da parte loro, non hanno mosso un dito per impedire l’arresto della ragazza, che era stata tenuta “ospite” in casa di Bill in attesa che arrivasse alla settima settimana, utile per un test del dna. Anzi, Bill e Katie l’hanno informata della loro intenzione di ottenere la custodia del nipote quando sarà nato.

News americane Beautiful: Will Spencer a Luna, “non provo niente per te”

Luna, allora, ha provato un ultimo tentativo appellandosi a Will, in qualche modo sicura che la notte trascorsa insieme sia stata speciale e che il fatto che lei portasse in grembo suo figlio potesse accendere l’amore nel rampollo. Il ragazzo, invece, ha chiarito ancora una volta che non prova niente per lei: non l’avrebbe mai toccata se non fosse stato offuscato dall’alcol, che lei stessa gli ha fatto bere con l’inganno prima di approfittarsi di lui con addosso una maschera. Una macchinazione che, sebbene i dialoghi ci girino intorno senza usare esattamente quella parola, in un tribunale sarebbe definita come stu*ro. Insomma, l’ultimo crimine non sembra aver salvato Luna dalla galera: la ragazza riuscirà a venirne fuori di nuovo?

Anticipazioni USA di Beautiful: per Finn, Luna deve rimanere in carcere!

A parte l’empatia di Sheila Carter, Luna non sembra avere altri alleati dalla sua parte: Li Finnegan si è ovviamente pentita di aver salvato la nipote con la vana speranza di riuscire a “rieducarla”, mentre sapere che sua figlia è viva non pare aver fatto cambiare idea a Finn, il quale resta del parere che la sua primogenita debba restare in prigione, lontano dalla propria famiglia. Stando alle anticipazioni, anche Poppy Nozawa mostrerà ancora una volta un atteggiamento del tutto freddo e distaccato quando apprenderà da sorella e nipote che Luna è viva… Seguici su Instagram.