Michael sorprende Erik e Nicole! E ora? | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: brutta sorpresa per Michael

Un clamoroso doppio triangolo sta per esplodere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! E al centro di tutto vi sarà l’attrazione proibita tra Erik Klee (Sven Waasner) e Nicole Alves (Dionne Wudu). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Nicole si risvegliano a letto insieme

Benché entrambi felici sentimentalmente coi rispettivi compagni, da ormai alcune settimane Erik e Nicole si sono riscoperti attratti l’uno dall’altra. E, purtroppo, la situazione sfuggirà velocemente di mano!

Durante una serata insieme a Yvonne (Tanja Lanäus) e Michael (Erich Altenkopf), i due assumeranno infatti involontariamente una sostanza allucinogena che li porterà a perdere il controllo, tanto da risvegliarsi il mattino seguente senza vestiti e a letto insieme! Cosa sarà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael sorprende Erik e Nicole

Mentre Klee e la Alves si interrogheranno su quanto realmente accaduto tra loro, anche i rispettivi compagni proveranno a rimettere insieme i pezzi del puzzle… e le prime risposte non tarderanno ad arrivare!

Con grande sgomento di tutti, i quattro amici scopriranno infatti di aver commesso ben due crimini durante la loro notte di follia: hanno rubato e vandalizzato sia un dipinto che uno shuttle del Fürstenhof! Una situazione che non farà che peggiorare…

Mentre proveranno a far sparire le prove delle loro malefatte, Erik e Nicole si imbatteranno infatti nello shuttle rubato, scoprendo che è stato ricoperto di scritte che portano il loro nome. Sarà così che – nel tentativo di entrare nel veicolo – i due si ritroveranno in una situazione a dir poco fraintendibile… e proprio in quel momento sopraggiungerà Michael!

Come reagirà il medico nel vedere la propria fidanzata tra le braccia di un altro? Per ora vi possiamo anticipare che questa storyline è solo agli inizi… Seguici su Instagram.