Munir attaccato dalle api! | La forza di una donna anticipazioni

Non sarà soltanto Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) a rischiare la pelle a causa della cattiveria di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan). Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, anche Munir Denizer (Caner Candarlı), il fidato scagnozzo di Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), dovrà fare i conti con l’estrema cattiveria del “villain” della dizi…

La Forza di una Donna, news: Sarp si presenta da Nezir ma…

Tutto partirà quando Sarp entrerà a conoscenza del fatto che Nezir è riuscito a rapire sia Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), e sia Piril (Ahu Yağtu) con i gemellini Ali e Ümer. A quel punto, Çeşmeli sarà disposto a rischiare la sua stessa vita pur di salvare quella dei componenti delle sue due famiglie e, dopo essersi consultato con Munir, busserà alla porta di casa di Nezir.

Ovviamente, lo stesso Nezir sarà entusiasta all’idea di avere finalmente alla sua mercé l’assassino del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), ma annuncerà a Sarp che non intende ucciderlo subito perché è giusto che prima patisca diverse sofferenze. Non a caso, Nezir darà ordine di rinchiudere Sarp e Munir nella soffitta della sua grandissima villa: un compito che eseguirà lo scagnozzo Azmi (Kuzey Yücehan), che come già sapete è il fratello maggiore di Munir…

La Forza di una Donna, spoiler: Munir attaccato… dalle api!

Durante la reclusione, Munir sarà infatti protagonista di un drammatico faccia a faccia con Azmi, il quale gli ribadirà che ce l’ha con lui per averlo accusato, tempo addietro, di un furto che ha fatto sì che Suat lo licenziasse. Anche se Munir sottolineerà che non poteva di certo sapere che fosse lui il ladro che Suat cercava, Azmi non vorrà sentire ragioni e sottolineerà che oramai deve completa riconoscenza a Nezir, l’unico che gli ha teso la mano quando ha perso tutto.

Andrà così in scena l’ennesimo piano machiavellico di Nezir: il mattino dopo il sequestro, l’uomo si presenterà nella soffitta con in mano una ciotola di miele, prodotta da lui stesso, che offrirà a Sarp. Quando quest’ultimo la rifiuterà, sottolineando che vuole che lasci liberi Bahar, Piril e i bambini, Korkmaz rovescerà tutto il miele addosso a Munir, che non batterà ciglio per non indispettire ulteriormente il cattivone.

Il peggio arriverà quando Nezir lascerà la stanza: incuriosito da un vassoio lasciato lì dal “nemico”, Munir vorrà capire se dentro un contenitore coperto da un piatto ci sia qualcosa da mangiare. Tale gesto, apparentemente innocuo, si rivelerà pericolosissimo: all’interno del contenitore ci saranno infatti tantissime api, che si avventeranno immediatamente contro di lui per via del miele che Nezir gli avrà cosparso sopra!

La Forza di una Donna, trame: Nezir fa una richiesta a Bahar…

Fortunatamente, Sarp riuscirà ad uccidere gli insetti prima che possano fare del male a Munir, che comunque verrà punto in diverse parti del viso e avrà i segni dell’attacco dello sciame. Da un lato, Munir non capirà come Azmi, nonostante i loro contrasti, abbia potuto consentire a Nezir di metterlo così tanto in pericolo; dall’altro, proprio Nezir stupirà Bahar con una richiesta.

Quando la troverà intenta a vagare per la villa in cerca del luogo nel quale ha rinchiuso Munir e Sarp, Nezir comunicherà a Bahar che vuole cenare da solo con Doruk: una richiesta alla quale la donna non si potrà opporre, anche se non avrà affatto idea di quali siano le intenzioni del Korkmaz… Seguici su Instagram.