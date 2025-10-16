Sarp si presenta da Nezir ma… | La forza di una donna anticipazioni

Il momento del tanto atteso faccia a faccia sta per arrivare. Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, dopo che avrà fatto l’impossibile per proteggere i suoi familiari, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) sarà costretto a bussare alla porta di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), il suo peggiore nemico. Una svolta che darà il via a delle dinamiche imprevedibili…

La Forza di una Donna, news: Nezir rapisce Bahar, Nisan e Doruk

La storyline si complicherà a dismisura quando Nezir scoverà il rifugio segreto pensato da Sarp e riuscirà a rapire Bahar (Özge Özpirinçci) insieme ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Un sequestro che Sarp non riuscirà a bloccare poiché, proprio in quegli istanti, avrà avuto un rovinoso incidente con la sua automobile dopo essere uscito per fare un po’ di spesa.

Certo del fatto che Sarp finirà per andare da lui per recuperare la sua famiglia, Nezir porterà dunque Bahar e i bambini nella sua lussuosissima villa, nella quale darà loro da mangiare e un letto caldo in cui dormire. Nisan e Bahar saranno diffidenti nei riguardi del taciturno Nezir, mentre Doruk cercherà di stabilire un minimo contatto con l’uomo…

La Forza di una Donna, trame: Nezir rapisce anche Piril, Alì e Ümer!!

La sete di vendetta di Nezir non si fermerà però qui: possiamo infatti anticiparvi che il cattivone della dizi riuscirà a rapire anche Piril (Ahu Yağtu) insieme ai gemellini Ali e Ümer. Tuttavia, con questi ultimi due, Korkmaz avrà un atteggiamento del tutto differente rispetto a quello mostrato con Nisan e Doruk. Nezir specificherà infatti allo scagnozzo Azmi (Kuzey Yücehan) che non vuole che i bimbi vaghino nella villa, dato che sarebbero potuti essere i suoi nipoti se solo Sarp non avesse ucciso anni prima il figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), fidanzato proprio con Piril.

In ogni caso, il rapimento delle sue due famiglie spingerà Sarp a fare ciò che Nezir si aspetta: senza esitare, Çeşmeli si presenterà da Munir (Caner Candarlı) e, pur consapevole di stare andando incontro alla morte, gli chiederà di accompagnarlo a casa Korkmaz perché intende consegnarsi in cambio d Bahar, Nisan, Doruk, Piril, Alì e Ümer.

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp si presenta da Nezir ma…

Tuttavia, Nezir avrà in mente per Sarp ben altri piani: appena se lo ritroverà di fronte, Korkmaz punterà contro il Çeşmeli un arma da fuoco ma gli farà presente, dopo un po’, che non intende ucciderlo subito perché sarebbe troppo facile. Nezir annuncerà dunque a Sarp che intende “consumarlo” piano piano e lo spaventerà tantissimo quando dirà che è solito “non toccare le donne“, ma lo stesso non si può dire… dei bambini!

Preso dal nervosismo, sotto lo sguardo terrorizzato di Bahar che starà spiando la scena da una finestra, Sarp cercherà di aggredire Nezir, ma ovviamente non avrà la meglio. Il risultato? Il nostro protagonista verrà rinchiuso all’interno di una stanza insieme a Munir, anche lui rapito. E occhio perché, da questo momento in avanti, non mancheranno diverse iniziative cruente da parte di Nezir… Seguici su Instagram.