Nezir dà uno scomodo ordine a Azmi! | La forza di una donna anticipazioni

La cattiveria di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), il nemico numero uno di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), non ha davvero limiti. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, il cattivo della dizi darà un ordine alquanto spiacevole ad Azmi Denizer (Kuzey Yücehan), il capo dei suoi uomini…

La Forza di una Donna, news: Azmi e il legame con Munir

Per prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori che Azmi è il fratello maggiore di Munir (Caner Candarlı), l’uomo al servizio di Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), il padre di Piril (Ahu Yağtu) nonché suocero di Sarp. Da tempo in rotta di collisione con il fratellino, che in passato lo aveva accusato di furto proprio per spingere Suat a licenziarlo, Azmi cercherà di soddisfare ogni comando di Nezir.

Tuttavia, le cose cominceranno a mettersi male per lo scagnozzo quando non riuscirà a rapire Bahar (Özge Özpirinçci) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil): ciò a causa di Sarp, che porterà in salvo in un posto sicuro la sua precedente famiglia dopo una soffiata di Piril. A quel punto, dopo aver ucciso a sangue freddo con il suo fucile tutti gli incaricati del rapimento, il Korkmaz Senior deciderà di dare un ordine ben preciso a Azmi…

La Forza di una Donna, spoiler: Nezir dà uno scomodo ordine a Azmi!

Tutto partirà quando, desideroso di vendicarsi di Sarp per la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), Nezir vorrà capire se possa ancora fidarsi di Azmi. Insoddisfatto dall’insuccesso delle ultime operazioni svolta dal suo sottoposto, Nezir comincerà a temere che Azmi si sia in qualche maniera riavvicinato troppo a Munir, riscoprendo l’amore fraterno per lui.

Proprio per questo, nel mezzo di teso confronto, Nezir farà presente a Azmi che deve dimostrargli che gli è ancora completamente devoto… ma in che modo? Uccidendo Munir! Un compito che, ovviamente, starà stretto fin dal primo minuto a Azmi, il quale non potrà però tirarsi certamente indietro perché, in caso di rifiuto, Nezir non esiterebbe a togliergli la vita.

La Forza di una Donna, trame: Azmi dà appuntamento a Nezir ma…

Seppur a malincuore, Azmi telefonerà dunque a Munir e, con la scusa di un invito a cena per chiarire le ultime vicissitudini che li hanno messi su due fronti completamente opposti, si preparerà ad ammazzarlo. Il destino avrà però in mente ben altro per i due fratelli Denizer: proprio quel pomeriggio, Piril tenterà il suicidio e, dopo averlo scoperto, Suat si precipiterà nel rifugio sicuro trovato da Sarp per portare in salvo la figlia e i gemellini Alì e Ümer.

Suat andrà dunque sul posto accompagnato dai suoi uomini, tra cui ci sarà anche Munir, che rimanderà all'ultimo minuto l'impegno a cena con Azmi. Un imprevisto che di fatto salverà la vita a Munir ma che metterà nei guai Azmi, visto che dovrà comunicare a Nezir che deve rimandare l'assassinio. Resta quindi da vedere quale sarà la reazione del pericolosissimo K0rkmaz…