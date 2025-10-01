Piril tenta il suicidio! | Anticipazioni La forza di una donna

Vedere con i propri occhi le attenzioni che il “marito” Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) riserva a Bahar (Özge Özpirinçci) sarà completamente devastante per Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu). Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una donna, la “seconda moglie” di Sarp farà un gesto disperato e tenterà il suicidio…

La Forza di una Donna, news: Sarp tra Piril e Bahar

La storyline prenderà il via quando, per sfuggire alle grinfie del nemico Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), Sarp porterà Bahar e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) in un rifugio sicuro. Preoccupata per la vicinanza dell’uomo con la sua prima famiglia, Piril deciderà dunque di presentarsi a sua volta nella casa segreta e, dopo avergli fatto credere di essere stata rintracciata da Nezir, porterà con sé anche i piccoli Alì e Ümer, i gemelli che ha avuto da Sarp.

Tra un momento di tensione e l’altra, compreso un tentativo di fuga andato male da parte di Bahar, l’atmosfera nell’abitazione sicura non sarà per niente facile, tant’è che ad un certo punto Sarp capirà che è arrivato il momento di spiegare alla “moglie” che cosa è successo e per quale ragione l’ha abbandonata diversi anni prima…

La Forza di una Donna, trame: Sarp tenta di baciare Bahar e Piril va in escandescenze…

Nel bel mezzo del drammatico confronto, dove le svelerà anche il ruolo che ha avuto la sorellastra Şirin (Seray Kaya) nelle tante menzogne che le sono state raccontate, Sarp cercherà di baciare Bahar, che però lo respingerà anche in nome dei sentimenti che sente nei confronti di Arifa Kara (Feyyaz Duman).

Visto che origlierà di nascosto il confronto tra i due coniugi, dopo essersi nascosta in cucina, Piril non riuscirà a reggere il fatto che Sarp, nonostante tutto, continui ad amare Bahar. Proprio per tale ragione, Piril andrà in escandescenze e comincerà a rompere tutti i piatti e bicchieri che avrà a disposizione, dando prova del fatto che ormai il suo livello di sopportazione è arrivato al limite.

La Forza di una Donna, spoiler: Piril tenta il suicidio!

Non a caso, ormai conscia di aver perso per sempre l’uomo che ama, Piril ingerirà un intero flacone di tranquillanti per farla finita. Fortunatamente, ad accorgersi del pericolo imminente sarà proprio Bahar, che riuscirà a far vomitare tutto quanto a Piril, salvandole di fatto la vita.

La situazione, ormai arrivata davvero ad un punto di non ritorno, preoccuperà tantissimo anche Leyla (Begüm Melek Solmaz), la baby sitter di Alì e Ümer. Sinceramente in pensiero per Piril, la ragazza si metterà infatti in contatto telefonico con Suat (Gazanfer Ündüz) e gli parlerà del tentato suicidio della figlia. Una rivelazione che spingerà Suat ad agire in protezione di Piril: per questo, l’anziano ordinerà a Munir (Caner Candarlı) di riunire una squadra di uomini perché è arrivato il momento di salvare la parente e i nipoti dalla vicinanza pericolosa di Sarp.

Suat riuscirà però davvero nel suo intento? Occhio perché tutto ciò farà da apripista ad una mossa importantissima di Bahar, stanca proprio come Piril di sottostare ai comandi di Sarp…