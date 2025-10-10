Tempesta d’amore: Natalie smaschera gli intrighi di Philipp! E ora? | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di intrighi e bugie, la verità sta finalmente per venire alla luce! E la chiave di tutto sarà proprio uno dei principali artefici del crudele inganno di cui è stata vittima Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp terrorizzato dall’idea di perdere Ana

Quando Ana Alves era solo una vittima da usare a proprio vantaggio, Philipp Brandes (Robin Schick) non si è preoccupato troppo di come quest’ultima avrebbe reagito quando la verità sarebbe venuta fuori. Ora, però, tutto è cambiato!

Sinceramente innamoratosi della ragazza, Philipp vive infatti nel costante terrore che quest’ultima possa scoprire le sue vecchie intenzioni e, di conseguenza, chiudere la loro relazione. Un’eventualità che è pronto a scongiurare a qualunque costo… anche se ciò significa rovinare la vita di un innocente!

Con la complicità di Natalie (Teresa Klamert), Philipp ha dunque fatto credere ad Ana che Vincent Ritter (Martin Walde) sapesse da sempre della sua eredità e abbia dunque solo finto di amarla con l’unico intento di mettere le mani sul suo patrimonio. Ora, però, il suo castello di bugie inizierà a tremare…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie confessa la verità a Vincent

Se Vincent sospetta ormai da tempo che le intenzioni di Philipp siano tutt’altro che limpide, anche Ana ha iniziato ad avere qualche dubbio, soprattutto dopo la scoperta dei versamenti effettuati dal fidanzato a Natalie ben prima che quest’ultima si trasferisse al Fürstenhof. Ciononostante, i suoi sentimenti per Brandes hanno fino ad ora reso la ragazza cieca di fronte all’evidenza…

Non c’è dunque da stupirsi se, quando scoprirà che Vincent ha aggredito fisicamente Philipp, Ana non esiterà a prendere le difese di quest’ultimo, ferendo ulteriormente il veterinario. E sarà proprio allora che qualcosa cambierà! Vedendo Vincent a pezzi, Natalie proverà infatti a confortarlo, salvo poi rendersi conto che il suo amato ha ancora Ana nel cuore…

E così, quando il veterinario si dirà comunque pronto a lottare per far funzionare la relazione con Natalie, quest'ultima capirà di non poter più mentire e confesserà al suo amato tutti gli intrighi da lei commessi per conto di Philipp! E per quest'ultimo sarà l'inizio della fine…