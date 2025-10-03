Roberto Ferri vendicatore solitario, e Marina ha un piano! | Un posto al sole anticipazioni

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, i guai carcerari di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sono diventati un po’ una “trama nella trama” e presto le cose prenderanno una direzione precisa: l’imprenditore vorrà regolare i conti una volta per tutte con coloro che in prigione lo hanno minacciato, cosa che ha intenzione di fare senza alcun sostegno. Come andrà a finire? Intanto vi anticipiamo che il dolce Ludovico otterrà gli arresti domiciliari, per il resto… non perdete i prossimi episodi!

Dall’altra parte, Marina (Nina Soldano) sarà sempre più preoccupata per il marito e, in un impeto di rabbia, si inventerà un piano per far sì che i Gagliotti non influenzino più totalmente i Cantieri. Tale piano, di cui Ferri verrà informato, metterà in difficoltà Vinicio (Gianluca Spagnoli), che intanto si avvia verso un periodo di grande difficoltà: i sensi di colpa verso Castrese (Peppe Romano) e la mancanza di umanità di suo fratello Gennaro (Carlo Caracciolo) faranno precipitare il ragazzo in un tunnel già vissuto in passato e dagli esiti potenzialmente nefasti…

In generale, e senza entrare troppo in dettagli al momento prematuri, iniziamo ad anticiparvi che questa storyline uscirà gradualmente dallo stallo in cui si trova attualmente. Aspettiamoci "fuochi d'artificio"…