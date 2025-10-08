Rosa e Damiano: sarà di nuovo passione ma poi… | Un posto al sole anticipazioni

“Dove porta il cuore di Rosa?”, ci siamo chiesti ultimamente. Parafrasando un noto slogan pubblicitario, potremmo dire che il cuore della Picariello (Daniela Ioia) “batte forte sempre” per la stessa persona, come presto ci accorgeremo guardando Un posto al sole. Ma ciò non risolverà tutti i problemi, anzi…

Intanto, nodo al fazzoletto: le puntate da non perdere sono quelle del 16 e 17 ottobre. Mentre Damiano (Luigi Miele) non intenderà rassegnarsi alla perdita di Viola (Ilenia Lazzarin), Pino (Antimo Casertano) tenterà di riprendere il legame con Rosa e a quel punto la donna, in piena crisi sentimentale e sempre più divisa tra idue uomini, deciderà di dare ascolto al suo istinto.

Ciò, come si sarà già ampiamente capito, la porterà ad un momento di grande passione con Damiano, ma poi la situazione diventerà di nuovo stagnante: meglio coltivare un rapporto stabile con il fedele postino o coltivare il sentimento “impossibile” per il suo grande amore, con tutti i rischi che ciò comporta?

La risposta non è facile e, neanche a dirlo, la confusione si impadronirà di nuovo di Rosa. Tutto ciò mentre il povero Pino attenderà un chiarimento: arriverà mai?