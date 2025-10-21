Rosa tenterà di chiarire con Pino, ma ci riuscirà? | Un posto al sole anticipazioni

Dopo il momento di passione tra lei e Damiano (Luigi Miele), a Un posto al sole Rosa Picariello (Daniela Ioia) è caduta in una intensa malinconia mista a confusione. Pur sapendo di aver scelto dentro di sé il suo amore di sempre, la donna non riesce neanche a staccarsi del tutto da Pino (Antimo Casertano), ben sapendo che il gentilissimo postino non si merita un trattamento del genere.

In questo periodo difficile, Rosa avrà dalla sua l’amica Clara (Imma Pirone), che però nelle prossime puntate di Upas si farà più decisa nel chiedere alla Picariello di fare dentro di sé la necessaria chiarezza prima che sia troppo tardi. Ma forse… è già troppo tardi!

Trame Un posto al sole: Rosa cercherà inutilmente di chiarire con Pino

Le anticipazioni, come già sapete, indicano che qualcuno presto si accorgerà della ritrovata vicinanza tra Rosa e Damiano. Ufficialmente non è dato sapere chi è quel “qualcuno” che se ne accorgerà, ma sui social network molti fan della soap partenopea di Rai 3 pensano possa trattarsi proprio di Pino.

E in effetti, “stranamente” da quel momento in poi l’uomo avrà un atteggiamento molto più respingente, tanto che il successivo tentativo di chiarimento da parte di Rosa si rivelerà del tutto vano. E quando saremo già a novembre, la relazione tra lei e Pino apparirà agli sgoccioli! Ci saranno miracoli o finisce così? Lo scopriremo presto… Seguici su Instagram.