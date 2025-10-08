Rossella e Riccardo, torna la sintonia. Nunzio geloso? | Un posto al sole anticipazioni

In questi giorni a Un posto al sole abbiamo rivisto il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati), ora alle prese con un periodo piuttosto travagliato in ospedale: il medico, vista soprattutto l’attuale assenza di un primario, sente ancora più del solito il dovere di trascorrere quasi tutto il suo tempo nella struttura medica, mostrando però una certa stanchezza nervosa che (come vi sarete già accorti) si ripercuote anche sul personale.

Questo comportamento farà sì che Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerchi di stare accanto al collega (ed ex fidanzato) – evidentemente un po’ “deficitario” riguardo ad una vita privata soddisfacente – ma non è detto che il tentativo abbia subito successo: le trame che si riferiscono alle puntate in corso ci avvertono che “Rossella, pur animata da buone intenzioni, si troverà costretta a comprendere che tra lei e Riccardo non potrà mai esserci una reale amicizia“.

Ma ne siamo così sicuri? In realtà, con lo scorrere dei prossimi episodi di Upas, vedremo che Crovi, sempre più messo a dura prova dallo stress lavorativo, troverà conforto nella dottoressa Graziani. E un inaspettato riscontro professionale farà il resto: complice la soddisfazione, Riccardo riuscirà a ritrovare una soddisfacente sintonia con Rossella (come si evince anche dall’immagine che vedete in questo post).

Solo che, a quel punto, noteremo Nunzio (Vladimir Randazzo) intento a manifestare una "leggera" gelosia nei confronti di Riccardo, così come in questi giorni la sta manifestando verso Gianluca Palladini (Flavio Gismondi). Ma avrà ragione Cammarota ad avere qualche incertezza sulla sua relazione? Al momento il rapporto tra lui e Rossella appare saldo, ma chissà…