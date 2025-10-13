Nezir sequestra Bahar, Nisan e Doruk! | La forza di una donna anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, tutti gli sforzi fatti da Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) per proteggere la sua famiglia da Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) si riveleranno totalmente vani. Alla fine, Nezir riuscirà a sequestrare Bahar (Özge Özpirinçci) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), costringendo Sarp a rivedere il suo piano…

La Forza di una Donna, news: l’incidente di Sarp

La trama si delineerà quando Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz) arriverà nel rifugio trovato da Sarp per prelevare la figlia Piril (Ahu Yağtu), che avrà appena tentato il suicidio, e i gemellini Ali e Ümer. A quel punto, Bahar approfitterà della situazione venutasi a creare per supplicare Piril di portare via anche lei, Nisan e Doruk, ma la donna non le darà ascolto.

Purtroppo, da quel momento in poi, i contrasti tra Bahar e Sarp non faranno che aumentare, tant’è che ad un certo punto l’uomo uscirà dalla casa per andare a fare un po’ di spesa: un’uscita che si rivelerà del tutto controproducente per il Çeşmeli, visto che perderà il controllo della sua auto, a causa di una grossa mucca in mezzo a una carreggiata, e avrà un pericoloso incidente…

La Forza di una Donna, spoiler: Nezir rapisce Bahar, Nisan e Doruk!

Proprio in quegli stessi momenti, Nezir scoprirà grazie ad una cimice nascosta nella nuova camera d’albergo di Piril dove si trova il rifugio di Sarp e della sua precedente famiglia. Il Kormarz Senior si recherà dunque sul posto insieme ai suoi uomini ma troverà lì soltanto Bahar, Nisan e Doruk.

Invece di aspettare che arrivi Sarp, Nezir darà dunque l’ordine a Azmi (Kuzey Yücehan) di far salire i tre su una delle sue numerose vettore e li porterà nella sua grandissima villa. Il criminale spererà infatti che Sarp si rechi proprio lì, una volta scoperto del rapimento dei suoi familiari, dandogli modo di vendicare dopo tanti anni la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu)…

La Forza di una Donna, trame: Sarp scopre che Bahar, Nisan e Doruk sono stati rapiti

Le cose andranno però effettivamente così? Per adesso possiamo anticiparvi che, dopo essersi ripreso, Sarp riuscirà ad arrivare nella casa sicura a piedi e scoprirà con immenso dolore che Bahar, Nisan e Doruk sono stati rapiti. A dargli conferma di tale supposizione sarà un bigliettino, prontamente lasciato lì da Nezir.

Tuttavia, visto che avrà riportato una grossa ferita alla gamba in seguito all’incidente in automobile, Sarp avrà bisogno di riposarsi un po’ e, dopo aver preso alcuni antidolorifici, finirà per addormentarsi. Il tutto mentre Bahar, Nisan e Doruk dovranno adattarsi alla vita nella villa di Nezir, che a malapena rivolgerà loro la parola, ma dimostrerà una sorta di predilezione per il bambino.

In tal senso, possiamo anticiparvi che Nezir non avrà alcuna intenzione di fare del male ai tre, visto che per il suo “codice etico” le donne e i bimbi saranno intoccabili, ma cosa succederà quando, una volta ripresosi, Sarp si presenterà da lui? Seguici su Instagram.