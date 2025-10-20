Sheila e Taylor ai ferri corti! Ecco perché | Beautiful, anticipazioni americane

Beautiful, trame americane: Taylor, psichiatra avvisata mezza salvata…

Nelle puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo anticipato, si starebbe formando un inedito triangolo che vedrebbe coinvolti Deacon e Sheila Sharpe con Taylor Hayes. Tra la psichiatra e il marito della Carter non è successo ancora niente, ma, dati gli spoiler su un nuovo interesse amoroso autunnale per Taylor (nonché l’inizio di questa interazione più fitta tra lei e Deacon), è facile immaginare che il risvolto sarà proprio questo.

Ve lo abbiamo già riportato: negli episodi statunitensi i coniugi Sharpe stanno vivendo una profonda crisi, dato il fatto che Sheila ha mentito al marito sul fatto che Luna Nozawa fosse viva e, soprattutto, sul fatto che lei ha fornito aiuto alla nipote in più di un’occasione.

Beautiful, spoiler USA: Taylor accetta di assistere Deacon

Visto che la ragazza ha ucciso due amici di Deacon, per l’uomo Luna è assolutamente irrecuperabile. Insomma, non è pronto a concederle la stessa chance di redenzione data a Sheila e, anzi, proprio sull’affidabilità della consorte ha iniziato ad avere forti dubbi. Che la Carter sia incapace di cambiare e lui si sia solo illuso?

Intanto Deacon ha lasciato il loro appartamento e ha deciso di rivolgersi a Taylor per un aiuto professionale. Sebbene la psichiatra abbia inizialmente rifiutato, visti i trascorsi personali con Sheila, si è lasciata convincere da Deacon, il quale preferisce poter parlare con una persona che conosce la moglie e di cui lui si fida. Taylor ha chiarito che l’eventuale decisione di lasciare Sheila debba partire da lui, ma ha deciso di assistere Deacon, facendo sì che l’uomo esprima a lei i propri ragionamenti e le proprie emozioni sull’argomento.

Beautiful, puntate americane: Sheila ascolta una conversazione tra Taylor e Deacon

La decisione di Deacon di entrare in terapia con Taylor, ovviamente, non è affatto piaciuta a Sheila, che si è precipitata allo studio della psichiatra ritrovandosi ad ascoltare parte di una sessione del marito: in particolare i ringraziamenti dell’uomo nei confronti di Taylor, alla quale ha dichiarato di trovare piacevole poter guardare nuovamente negli occhi una donna onesta e buona e coronando il complimento con un abbraccio amichevole.

Una volta che Deacon si è allontanato, Sheila ha deciso di affrontare Taylor di persona, non nascondendo il proprio fastidio che a guidare Deacon nella sua introspezione sia una donna che non ha stima di lei. Sebbene Taylor abbia replicato di poter essere oggettiva e imparziale nella vicenda, Sheila l’ha avvisata: niente e nessuno si può frapporre tra lei e il marito!

Sheila si dimostrerà davvero cambiata o, nel momento in cui si sentirà minacciata o contraddetta, si lascerà andare alle animalesche pulsioni di sempre?