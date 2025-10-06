Şirin ne combina un’altra delle sue! | La Forza di una Donna anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, una nuova cattiveria della figlia Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) metterà Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Enver Sarikadi (Serif Erol) in una posizione decisamente scomoda. Scopriamo dunque insieme di che cosa si tratta…

La Forza di una Donna, news: Enver e Hatice accolgono in casa Idil

Tutto partirà quando Hatice e Enver decideranno di affittare la stanza dove dormiva fino a poco tempo prima Sirin alla giovane İdil Yazıcı (Büşra İl), la cugina di Emre (Ahmet Rıfat Şungar), il padrone della caffetteria nonché flirt giovanile di Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu). Ovviamente, visto che sarà stata sfrattata nel ripostiglio della sua casa, Şirin non prenderà di buon grado l’arrivo di Idil, con la quale aveva già discusso all’interno dell’esercizio commerciale di Emre.

La situazione non farà dunque che peggiorare quando Enver e Hatice comunicheranno a Şirin che è giunto il momento che vada a lavorare, poiché loro non intendono più sottostare ai suoi vizi. Non a caso, Enver obbligherà la figlia a lavorare nel negozio di stoffe di Dündar, suo amico da oltre quarant’anni. Come facilmente prevedibile, Şirin tenterà di tirarsi indietro, ma Enver la costringerà a seguirlo nel negozio per iniziare il suo nuovo lavoro.

La Forza di una Donna, spoiler: Şirin ne combina un’altra delle sue!

Ciò però darà il via ad un altro piano “diabolico” di Şirin. Possiamo infatti anticiparvi che la ragazza si comporterà in maniera dolce e garbata quando Dündar sarà nei paraggi. Tuttavia, nei momenti in cui il suo datore di lavoro si allontanerà dal negozio, la Sarikadi non esiterà a trattare male tutti gli eventuali clienti, sconsigliando loro di comprare le varie stoffe asserendo che sono di una qualità piuttosto scadente.

Nel giro di poco tempo, Dündar si troverà dunque ad avere a che fare con un drastico calo delle vendite, che non riuscirà in alcun modo a giustificare. Proprio per questo inizierà a sospettare che Şirin faccia qualcosa ogni volta che la lascia da sola all’interno del negozio. Spinto da questo dubbio, l’uomo non esiterà ad organizzare una trappola per Şirin con la complicità della moglie…

Eh sì: la moglie di Dündar si presenterà a sorpresa nel negozio, senza svelare la sua identità, e provocherà Şirin finché quest’ultima non le sconsiglierà di comprare una delle stoffe del marito. Dündar capirà così di non essersi sbagliato sul conto di Şirin e, dopo aver telefonato a Enver, procederà con il licenziamento della ragazza.

Proprio quando si preparerà ad andare incontro all’ennesima sfuriata del padre, Şirin avrà però un nuovo asso nelle manica da giocarsi: scoprirà infatti che Enver non ha trovato lavoro in uno studio medico, come invece ha comunicato a Hatice. Ancora all’oscuro del fatto che, in realtà, il padre sta lavorando in una bancarella di frutta e verdura, mettendo a rischio la propria salute, Şirin vorrà dunque capire meglio che cosa stia facendo Enver.

Proprio per tale motivazione, nel momento in cui Hatice la sgriderà per essersi fatta licenziare, Şirin non metterà nei guai Enver e tacerà sul falso lavoro comunicato alla madre. Ma fino a quando starà zitta?