Tempesta d’amore: Alexandra in fin di vita! Sarà la fine? | Anticipazioni italiane

Trame italianeTempesta d’amore: è la fine per Alexandra?

Puntate ad altissimo tasso drammatico sono in arrivo sui nostri teleschermi! Nei prossimi giorni assisteremo infatti alla fare finale della storyline incentrata su Tom Dammann (Milan Marcus). Una trama a tinte fosche che rischierà di finire in tragedia… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom viene arrestato

Fino a dove può arrivare la follia criminale di Tom Dammann? È quello che si chiederanno tutti al Fürstenhof nei prossimi giorni, quando risulterà evidente che l’ex chauffeur ha rapito Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). E purtroppo l’uomo riuscirà a battere anche le più pessimistiche previsioni…

Resosi conto che l’ex fidanzata non lo ama più, Tom prenderà infatti una decisione sconvolgente: legare per sempre a sé per sempre Alexandra con un omicidio-suicidio. Dopo aver ammanettato la Schwarzbach ad un letto sacrificale, Dammann si recherà dunque in ospedale per procurarsi un farmaco in grado di far fermare il suo cuore e quello della sua amata. Purtroppo, però, le cose non andranno come pianificato…

Christoph si accorgerà infatti della presenza del nemico in ospedale e riuscirà a far arrestare l’uomo. Purtroppo, però, l’incubo sarà tutt’altro che finito…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra rischia di morire

Pur sapendo di non avere più possibilità di fuga, Tom si rifiuterà infatti di collaborare la polizia, mantenendo il silenzio di fronte alle domande degli inquirenti… a partire da quelle relative all’ubicazione di Alexandra!

A Christoph e al commissario Meyser (Christoph Krix) non resterà dunque che continuare le ricerche della donna, nella speranza di non arrivare troppo tardi. Ed in effetti per la Schwarzbach il tempo inizierà a scarseggiare…

Nel tentativo di liberarsi dalla sua prigione, Alexandra si ferirà infatti gravemente, iniziando a perdere parecchio sangue. Verrà ritrovata in tempo oppure per lei sarà giunta l'ultima ora?