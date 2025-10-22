Tempesta d’amore: Ana caccia Philipp! E lui… | Anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Ana chiude con Philipp

Può esserci perdono per i crimini commessi da Philipp Brandes (Robin Schick)? Sarà questa la domanda che terrà banco al Fürstenhof nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno il controverso protagonista della 20^ stagione finalmente sul banco degli imputati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Philipp chiede perdono ad Ana

Per mesi Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) ha difeso Philipp, arrivando a negare ciò che per tutti era evidente. Ora, però, la ragazza sarà costretta ad aprire gli occhi: l’uomo che stava per sposare è un truffatore, capace di ingannarla e rovinare un innocente pur di mettere le mani sul suo denaro.

Comprensibilmente sconvolta, Ana ha cercato conforto tra le braccia della madre Nicole (Dionne Wudu), che tenterà darle la forza di guardare avanti. Un’impresa decisamente difficile non solo per via della profonda ferita subita dalla giovane Alves, ma anche perché Philipp non si darà per vinto!

Ormai certo che Ana sia la donna della sua vita, Brandes tenterà infatti in ogni modo di parlare con lei, provando a convincerla della sincerità dei suoi sentimenti. Ma basterà?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana chiude i rapporti con Philipp

Ebbene, la risposta è “no”! Nonostante la disperata dichiarazione d’amore di Philipp, Ana sarà infatti irremovibile: anche se lui si fosse davvero innamorato, le sue azioni sono troppo gravi per essere perdonate.

Sarà così che la Alves scioglierà ufficialmente il fidanzamento con Brandes, intimando anche a quest’ultimo di sparire per sempre dalla sua vita! Lui, però, non si piegherà…

Invece che andarsene, Philipp resterà infatti al Fürstenhof, certo di poter un giorno riconquistare la donna che ama. La sua caparbietà verrà premiata?