Tempesta d’amore: Ana scopre che Philipp ha pagato Natalie! E… | Anticipazioni italiane

Un’inquietante scoperta è in arrivo per Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! Proprio quando nulla sembrerà più poter rovinare la sua felicità, nelle prossime puntate italiane della soap bavarese la bella protagonista verrà infatti a conoscenza di un fatto destinato a cambiare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana si avvicina a Natalie

Dopo anni di sacrifici, la vita sembra aver finalmente sorriso ad Ana! Da qualche giorno la ragazza ha infatti visto due veri e propri miracoli realizzarsi: non sono Philipp (Robin Schick) – l’uomo che ama da sempre – ha finalmente ricambiato i suoi sentimenti tanto da chiederle di sposarlo, ma è persino arrivata un’eredità inaspettata dalla ricchissima Wilma von Zwigen (Birgit Koch)!

Al settimo cielo, la Alves sta dunque guardando al futuro con ottimismo, grata per ciò che la vita le ha concesso. Non c’è dunque da stupirsi se – quando scoprirà che Natalie (Teresa Klamert) ha bisogno di denaro per il suo rifugio per animali – si offrirà immediatamente di offrire un sostegno economico all’amica, con conseguenze inaspettate…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana scopre che Philipp ha pagato Natalie

La generosità di Ana farà infatti riesplodere i sensi di colpa di Natalie (che, come sappiamo, sta ingannando la Alves per farle credere che Vincent sapesse da tempo della sua eredità e abbia solo finto di amarla), portando quest’ultima vicina a tradirsi. E sarà proprio in questo contesto che verrà alla luce una verità a dir poco inquietante…

Ana scoprirà infatti che Natalie ha ricevuto dei lauti pagamenti da Philipp ben prima che la donna si trasferisse al Fürstenhof! E a quel punto la Alves intuirà che il suo promesso sposo sta nascondendo qualcosa… La verità verrà finalmente alla luce?