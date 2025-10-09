Tempesta d’amore, anticipazioni 10 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 10 ottobre 2025
Hildegard è convinta che il ragazzo nel video sia Tom, ma per Meyser questo non basta a provare l’innocenza di Christoph. Alexandra suggerisce a Hildegard che, se Tom si costituirà, potrebbe ottenere uno sconto sulla pena. Spinta da questa possibilità, Hildegard gli scrive una lettera per informarlo.
Tonia rimane turbata quando scopre che sulla fede nuziale di Günther è inciso il nome di una certa Tessa, e gli chiede spiegazioni.
Il pony di Natalie, Pepe, finisce per mangiarsi la nuova borsa di paglia di Ana. Le due decidono quindi di trascorrere la notte alle scuderie per tenerlo d'occhio. Infine, Erik e Nicole vincono il torneo di freccette e, durante i festeggiamenti, si scambiano un'intesa complice con uno sguardo…