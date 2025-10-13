Tempesta d’amore, anticipazioni 14 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 14 ottobre 2025
Helene rivela a Tonia la verità riguardo al matrimonio fittizio. Tonia allontana Günther, ma non riesce a concedere il suo perdono a Helene. Christoph viene rilasciato dal carcere e ritrova l’intesa sentimentale con Alexandra, riaccendendo l’amore tra loro. Ana prende la decisione di offrire un aiuto finanziario al Rifugio delle Margherite. Hildegard nutre la speranza che Tom si consegni alle autorità, ma lui, sempre più ossessionato da Alexandra, arriva a rubare un potente farmaco dall’ospedale. Seguici su Instagram.