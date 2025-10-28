Tempesta d’amore, anticipazioni 29 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 29 ottobre 2025

Ana decide di licenziarsi per evitare di incontrare continuamente Philipp. Werner accetta le dimissioni, ma le chiede di occuparsi un’ultima volta di un ospite speciale che potrebbe far guadagnare al Fürstenhof un posto tra i primi cinquecento hotel al mondo. Nel frattempo, arriva Stella, una nuova cameriera con un’insolita ossessione per la figura di Lale. Michael ha terminato la canzone dedicata a Nicole e vorrebbe fargliela ascoltare a conclusione di una cena romantica a due, ma un imprevisto glielo impedisce.

Theo, invece, sta girando un video con Lale e si distrae, dimenticandosi di premere il tasto stop della registrazione. Per gioco, finisce per avvicinarsi troppo alla ragazza. Inaspettatamente, il video finisce online, ma nonostante le preoccupazioni di Lale, il numero dei suoi follower cresce. Philipp, ormai affranto, si ubriaca e confessa ad Ana che senza di lei la sua vita non ha più senso… Seguici su Instagram.