Tempesta d’amore: arriva Theodor, il padre di Theo! | Anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Theo ritrova suo padre

Un momento importantissimo è in arrivo per Theo Licht (Lukas Leibe)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio si troverà infatti faccia a faccia con l’uomo da lui più temuto: suo padre! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo traumatizzato da suo padre

Tra i personaggi indubbiamente più interessanti degli ultimi anni, Theo Licht ha subito rivelato di avere una personalità complessa, plasmata da due fattori principali: l’ADHD ed i traumi da lui subiti durante l’infanzia. Traumi che, come sappiamo, portano la firma di suo padre Theodor!

Incapace di accettare e comprendere le problematiche del figlio (che – come sappiamo – soffre di una grave disturbo neuropsichico caratterizzato da disattenzione, iperattività e impulsività), per anni l’uomo punì il bambino, rinchiudendolo in cantina. Un dramma che ha segnato Theo fino in età adulta…

Dopo essere riuscito a tenere sotto controllo i sintomi dell’ADHD grazie all’aiuto della sua amata Lale (Yeliz Simsek), in questi giorni il giovane Licht sta iniziando ad affrontare anche i suoi traumi infantili. E sarà proprio in queste circostanze che nella sua vita tornerà suo padre!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: arriva il padre di Theo

Dopo aver inviato al figlio una lettera (mai aperta), nel corso della puntata 4260 Theodor Licht Senior si presenterà infatti di persona al Fürstenhof. E, inutile dirlo, Theo non la prenderà bene! Terrorizzato all’idea di dover affrontare l’uomo che lo ha umiliato e maltrattato per tutta l’infanzia, il ragazzo cercherà dunque ogni scusa per evitare quel fatidico incontro. Col tempo, però, tutto cambierà…

Grazie al sostegno di Lale e, soprattutto, di Christoph (Dieter Bach) – che, come sappiamo, è diventato una figura quasi paterna per lui – Theo troverà infatti la forza di affrontare suo padre. Ed a quel punto per entrambi inizierà un lungo e difficile percorso di crescita personale…

Tempesta d’amore, casting news: Philipp Rafferty interpreta Theodor Licht Senior

Il personaggio di Theodor Licht Senior verrà interpretato da Philipp Rafferty, interprete tedesco classe 1969. Attivo sia come attore che come doppiatore, nel corso della sua carriera Rafferty ha collezionato numerose apparizioni in produzioni televisive, tra cui la popolarissima “My Life” (“Rote Rosen” in tedesco)… e la stessa Tempesta d’amore!

Dieci anni prima di vestire i panni del controverso padre di Theo, Philipp Rafferty ha infatti già interpretato un personaggio secondario nella soap bavarese: Winfried Holthaus, un medico corrotto complice della principale antagonista dell’ormai lontana decima stagione della soap.

Come già anticipato, l’attore tornerà a Tempesta d’amore nei panni di Theodor Licht Senior nel corso della puntata 4260, rimanendo per nove puntate. Non si tratterà però di una semplice toccata e fuga! Questo personaggio tornerà infatti in scena altre due volte nei prossimi mesi. E purtroppo i motivi delle sue future visite non saranno piacevoli… Seguici su Instagram.