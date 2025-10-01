Tempesta d’amore: Christoph in prigione! E Alexandra… | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di intrighi, il perfido piano di Tom Dammann (Milan Marcus) sta finalmente per avere successo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’ex chauffeur del Fürstenhof riuscirà infatti finalmente ad incastrare Christoph Saalfeld (Dieter Bach) con delle prove apparentemente schiaccianti. E a quel punto per l’albergatore sembrerà davvero la fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom incastra Christoph

Da tempo ormai Tom Dammann non ha che un obiettivo: distruggere Christoph e legare a sé per sempre la sua amata Alexandra (Daniela Kiefer). Obiettivo che è sempre più degenerato in folle ossessione…

Determinato a rovinare la vita di Saalfeld e allontanare per sempre quest’ultimo dalla Schwarzbach, l’ex chauffer ha dunque simulato la propria morte e disseminato indizi per incastrare il suo nemico giurato. Peccato solo che nulla sia servito… almeno fino ad ora!

Frustrato per il fallimento del suo piano iniziale, nei prossimi giorni Tom farà infatti in modo che venga ritrovata la presunta arma del delitto, su cui ha prima applicato le impronte digitali di Christoph. E così – quando quest’ultimo verrà colto in flagrante mentre proverà a sbarazzarsi dell’oggetto – per lui sarà la fine!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph in prigione

Di fronte ad una simile prova la polizia non sembrerà avere più alcun dubbio e arresterà l’albergatore sotto gli occhi di una disperata Alexandra. Col cuore a pezzi, quest’ultima farà poco dopo visita in prigione al suo amato, che continuerà a professarsi innocente, sostenendo di essere vittima di una crudele macchinazione. Una tesi che sembrerà sempre meno credibile…

Christoph è dunque destinato a marcire in prigione a causa di un crimine da lui non commesso, perdendo la fiducia delle persone che ama? Inutile dire che la risposta è "no"! Sarà infatti proprio questa durissima prova a dimostrare quanto è forte il legame tra l'albergatore e Alexandra…