Tempesta d’amore: identità e segreti del “dark man” che sconvolgerà la 21^ stagione! | Anticipazioni tedesche

Se Sophia Sydow (Krista Birkner) rappresenterà la principale antagonista della 21^ stagione di Tempesta d’amore, un’ombra ben più fosca aleggerà sul Fürstenhof, a causa di un un personaggio senza volto. E ora, dopo settimane di attesa, la verità su questo misterioso dark man è stata finalmente rivelata! Ecco dunque di chi si tratta…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia minacciata da un’organizzazione criminale

Da mesi ormai ci stiamo occupando di Sophia Sydow (nata Wagner), personaggio tanto affascinante quanto controverso che dominerà le scene (nel bene e nel male) nel corso della 21^ stagione di Tempesta d’amore. Cinica e potentissima donna d’affari – nonché madre del protagonista maschile Henry Sydow (Elias Reichert) – la donna è riuscita a costruirsi un impero finanziario grazie alla propria arguzia, nonché all’alleanza con pericolose organizzazioni criminali. Un gioco pericoloso che le si ritorcerà contro…

Nelle puntate di Sturm der Liebe da poco andate in onda in Germania Sophia si è infatti suo malgrado ritrovata sotto attacco da parte di un suo ex complice: il misterioso capo di un gruppo criminale viennese – con cui la donna ha fatto frequentemente affari – minaccerà di ucciderla se la Sydow non riuscirà a risarcirgli una grossa somma di denaro. E, purtroppo, il malvivente non si fermerà alle minacce…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Georg è il vero nemico di Sophia

Poco dopo aver ricevuto messaggi inequivocabili dal suo ex complice, Sophia farà infatti una scoperta straziante: suo figlio Henry è stato rapito! Quello che però la donna ignorerà è che la causa di tutto non è un gangster straniero, bensì una persona molto vicina a lei…

In occasione del rapimento di Henry scopriremo infatti che il misterioso criminale che sta tormentando i Sydow altri non è che Georg Keller (Martin Müller), l’insospettabile (e apparentemente fidato) maggiordomo di Sophia. Ed il motivo del suo odio nei confronti di quest’ultima ha radici profonde… Ecco dunque tutta la sua storia!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: la storia di Georg Keller

Tutto iniziò parecchi anni fa, quando Georg era solo un ragazzino. Durante un matrimonio al quale partecipò con la sua famiglia, il giovane visse un’esperienza destinata a segnarlo per sempre: il padre di Sophia – un uomo spietato – fece massacrare tutti gli invitati (inclusi i genitori di Georg) per coprire l’omicidio di un rivale. Scampato per miracolo ma rimasto solo al mondo, il giovane Keller giurò dunque vendetta. Un proposito che avrebbe consumato tutta la sua vita…

Fu così che Georg si infiltrò nell’azienda della famiglia di Sophia assumendone de facto il controllo, mentre parallelamente costruì un’organizzazione criminale. Spacciandosi per servitore leale dei Wagner, Keller riuscì così a controllare i suoi nemici senza destare alcun sospetto. La nascita di Henry, però, cambiò tutto…

A causa dei suoi sentimenti paterni per il ragazzo, Georg mise a lungo in pausa il suo piano, attendendo quasi trent’anni per metterlo in atto. Ora, però, quel momento è arrivato! Determinato a far patire a Sophia lo stesso dolore da lui provato con la perdita della sua famiglia, Keller rapirà infatti Henry con l’idea di costringere la donna a guardare il figlio morire lentamente di fame e di sete. Le cose, però, non andranno come pianificato…

Quando Henry verrà liberato, inizialmente Georg penserà di uccidere il ragazzo, ma poi l’affetto verso quest’ultimo avrà la meglio. Sarà così che l’uomo cambierà ancora una volta piano: uccidere Sophia iniettandole una sostanza letale! Anche questo piano, però, fallirà e Keller verrà arrestato.

Sarà dunque questo l'epilogo di questo complesso ed interessante personaggio? Per ora vi anticipiamo che il carcere non riuscirà a placare l'odio dell'uomo nei confronti di Sophia, tanto da spingerlo a mandare a quest'ultima un messaggio inquietante: la sua vendetta non è finita e lei non sarà mai al sicuro! E a quel punto la donna dovrà prendere una difficile decisione…