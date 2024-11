Tempesta d’amore, casting news: arriva Sophia, nuova dark lady (e madre di…) | Anticipazioni tedesche

Una nuova dark lady sta per arrivare al Fürstenhof! Ad oltre un anno di distanza dall’uscita di scena dell’indimenticabile Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore tornerà infatti la figura della “supercattiva” grazie ad un nuovo affascinante personaggio… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Sophia madre di Henry

Mentre in Italia siamo da poco entrati nella seconda parte della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore – con protagonisti Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag), in Germania tutto è pronto per il debutto dell’annata numero 21!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, al centro della scena troveremo due nuovi personaggi: Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert)! Se la prima è entrata in scena ormai da tempo in Germania, il secondo è destinato a debuttare tra qualche giorno negli episodi tedeschi della soap. E ben presto verrà raggiunto da un personaggio molto controverso: sua madre Sophia!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia nuova dark lady

Descritta come una donna cinica, manipolatrice e molto appariscente, Krista è un’abile donna d’affari, pronta a tutto pur di salvaguardare e accrescere il suo impero commerciale: riciclaggio di denaro, ricatti e corruzione sono per lei all’ordine del giorno!

Questo lato oscuro verrà però abilmente celato dalla Wagner dietro ad una maschera molto convincente. Krista si presenterà infatti al mondo come un’affascinante donna di mondo. Un inganno in cui cadrà anche Christoph (Dieter Bach)…

Ad un anno e mezzo di distanza dall’uscita di scena della perfida Ariane Kalenberg, con Sophia Wagner Tempesta d’amore tornerà dunque ad avere la tradizionale figura della dark lady. Come già ampiamente anticipatovi, infatti, Alexandra (Daniela Kiefer) non cederà mai completamente al suo “lato uscuro”, rimanendo un personaggio controverso ma destinato ad avere una svolta positiva.

Tempesta d’amore, casting news: Krista Birkner interpreta Sophia Wagner

Il personaggio di Sophia Wagner verrà interpretato da Krista Birkner, attrice tedesca di origini ungheresi cresciuta sia in Romania che in Germania. Classe 1967, la Birkner è molto nota al pubblico tedesco grazie alla sua prolifica attività sia come attrice che come doppiatrice.

L’ingresso in scena di Krista Birkner a Tempesta d’amore come nuova dark lady è previsto per la puntata 4338, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 10 dicembre. E inutile dire che questo interessantissimo personaggio è destinato a farci compagnia per molto tempo… Seguici su Instagram.