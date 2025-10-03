Tempesta d’amore: Katja vuole lasciare il Fürstenhof! E Werner… | Anticipazioni italiane

Una difficilissima decisione è in arrivo per Katja Saalfeld (Isabell Stern)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella sommelière del Fürstenhof si ritroverà infatti a dover scegliere tra la propria famiglia ed il suo grande sogno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus e Katja di nuovo in crisi

Arrivata al Fürstenhof per una breve vacanza, Katja ha finito per trovare all’hotel a cinque stelle una famiglia, un lavoro… e persino l’amore! Peccato solo che la situazione si sia deteriorata col passare del tempo…

Come sappiamo, la relazione della donna con Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sta attraversando una profonda crisi a causa della scoperta dei crimini commessi dall’albergatore. Quando però Werner (Dirk Galuba) ha tentato di separare definitivamente i due con una menzogna, la Saalfeld ha finito per perdere fiducia anche nella sua stessa famiglia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Katja vuole lasciare Bichlheim

Sarà in questo contesto che Katja riceverà una notizia inattesa: la sua azienda vinicola preferita è stata messa all’asta! Un’occasione imperdibile per la bella sommelière, che inizierà a prendere seriamente in considerazione l’idea di fare un’offerta per rilevare l’impresa.

Inutile dire che la prospettiva di perdere l’unica parente rimasta con lui al Fürstenhof sarà durissima da accettare per Werner, che tenterà il tutto per tutto pur di convincere Katja a restare. Ci riuscirà? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.