Tempesta d’amore: Michael e Anja diventano una coppia! Ma poi… | Anticipazioni tedesche

Non sembra proprio avere fortuna in amore Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Proprio quando sembrava aver finalmente trovato la compagna giusta per lui, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il medico dovrà infatti dire addio alla propria amata… Ecco dunque cosa accadrà degli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a settembre, dopo la fine della pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Michael conosce Anja

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Michael è attualmente felice insieme a Nicole (Dionne Wudu), con cui ha da poco iniziato anche una convivenza. Come vi abbiamo anticipato, però, il loro idillio non durerà ancora a lungo…

Tra qualche mese la Alves lascerà infatti il medico per poter seguire la propria carriera di cantante di musical, mentre lui partirà alla volta dell’Amazzonia per cercare la cura ad una grave malattia che lo colpirà. E proprio questo viaggio lo porterà indirettamente a conoscere una donna molto interessante…

Poco dopo il suo rientro a Bichlheim, Michael si imbatterà infatti in una certa Anja Rogalski (Eva-Maria Grein von Friedl), da lui già incontrata mentre era in viaggio. E fin da subito tra loro si creerà un’intesa speciale…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael e Anja innamorati, ma si lasciano

Quella che inizialmente sembrava essere una semplice amicizia evolverà dunque rapidamente in un vero e proprio sentimento. Peccato solo che ben presto emergerà che Anja non è stata del tutto sincera con il bel dottore: si è avvicinata a lui solo perché quest’ultimo è a propria insaputa in possesso di alcuni preziosi diamanti!

Inutile dire che – quando la verità verrà alla luce – Michael prenderà le distanze da Anja, pur decidendo comunque di aiutare quest’ultima. E proprio la generosità del medico – unita ad un sincero pentimento da parte della donna – porterà i due a riappacificarsi.

Sarà così che Michael e Anja riusciranno a superare i propri problemi, diventando una coppia. Purtroppo, però, anche in questo caso l’idillio non durerà a lungo! Il desiderio di libertà della donna – unita alla scoperta che la sua famiglia ha bisogno di lei – porterà infatti la Rogalski a prendere la difficile decisione di lasciare Bichlheim e, di conseguenza, il fidanzato…

Nel corso della puntata 4480 (in onda in Germania il prossimo 20 ottobre), Anja uscirà dunque di scena, lasciando Michael ancora una volta col cuore spezzato. Riuscirà mai il medico a trovare la donna giusta per lui?