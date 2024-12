Tempesta d’amore: Nicole sceglie tra Michael ed il suo grande sogno! Ecco cosa farà… | Anticipazioni tedesche

Un interessante parallelismo sta curiosamente collegando le puntate italiane di Tempesta d’amore a quelle attualmente in onda in Germania. Nonostante il notevole gap temporale tra la trasmissione degli episodi nei due Paesi, in entrambi i casi Nicole Alves (Dionne Wudu) si sta infatti trovando a fare una scelta simile… Ecco infatti cosa sta accadendo negli episodi tedeschi di Sturm der Liebe in onda in queste settimane!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Nicole diventa una cantante

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Nicole ha appena preso una decisione che ha stravolto totalmente la sua vita: dopo anni al servizio degli Schwarzbach, la donna ha infatti deciso di seguire il proprio cuore e realizzare il suo grande sogno: diventare proprietaria di un locale e poter vendere le proprie creazioni culinarie. Sfornare dolci deliziosi non è però l’unico talento della Alves…

Con il tempo scopriremo infatti che Nicole è dotata di una bellissima voce. Un dono che la porterà ad esibirsi sempre più frequentemente al pianobar del Fürstenhof, insieme al suo amato Michael (Erich Altenkopf). E sarà proprio qui che la donna riceverà l’occasione che attendeva da tutta la vita…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Nicole riceve un’offerta di lavoro

Tra il pubblico dell’hotel in estasi vi sarà infatti un importante produttore musicale, che resterà a tal punto colpito dal talento di Nicole, da decidere di fare a quest’ultima una proposta incredibile: trasferirsi a New York e diventare una stella di Broadway!

Inutile dire che per la Alves si tratterà della realizzazione di un sogno. Il prezzo da pagare, però, sarà altissimo: l’amore! Per poter iniziare una carriera negli Stati Uniti la donna sarà infatti costretta a lasciare Michael, con cui in Germania ha ormai da tempo una relazione. Un sacrificio che inizialmente non sembrerà disposta a fare, soprattutto alla luce della grave malattia del compagno.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Nicole lascia Michael e si trasferisce a New York

Sarà però lo stesso medico a spingere la compagna a seguire i propri sogni, deciso a non diventare un ostacolo nella felicità della donna che ama. E così, nel corso della puntata 4333, Nicole lascerà Michael ed il Fürstenhof per iniziare una nuova vita a New York!

Si tratterà davvero di un addio? In attesa di scoprirlo, possiamo concentrarci sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno questo interessante personaggio assumere un ruolo di sempre maggior rilievo. Seguici su Instagram.