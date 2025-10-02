Tempesta d’amore: Tom viene smascherato! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Il suo sembrava il piano perfetto. Eppure, proprio quando il trionfo sembrerà essere ormai certo, Tom Dammann (Milan Marcus) commetterà un errore destinato a rovinare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph in prigione

Non c’è nulla che Tom Dammann non farebbe per assicurarsi un futuro al fianco di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). E così, quando quest’ultima ha deciso di chiudere la loro relazione, invece che accettare la realtà l’ex chauffer si è convinto che la sua infelicità abbia un solo colpevole: Christoph Saalfeld (Dieter Bach)!

Convinto che la chiave per riconquistare Alexandra sia liberarsi dell’albergatore, Tom ha dunque orchestrato un diabolico intrigo mirato a incastrare Christoph per omicidio. E, nonostante qualche intoppo iniziale, avrà successo!

A causa delle prove seminate ad arte dal suo persecutore, Saalfeld verrà infatti arrestato con l’accusa di aver aggredito e fatto sparire il suo rivale in amore, per poi tentare di occultare le prove a proprio carico. Per il tycoon sarà dunque la fine?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom viene smascherato

Ebbene, purtroppo per Dammann le cose non andranno come sperato. Benché le prove sembrino inchiodare il suo ex, Alexandra sarà infatti convinta dell’innocenza di quest’ultimo tanto da decidere di assumere la difesa dell’uomo in tribunale. Una novità che farà andare Tom su tutte le furie…

Sarà così che – divorato dalla gelosia e dalla nostalgia verso la sua amata – Tom commetterà un errore decisivo: si introdurrà nell’appartamento della donna in piena notte, convinto di non essere visto da nessuno. Così, però, non sarà!

Le telecamere di sicurezza installate dai Saalfeld registreranno infatti l'incursione notturna del giovane uomo, permettendo il riconoscimento di quest'ultimo. E non è finita qui! Dopo aver aiutato Alexandra e Werner (Dirk Galuba) a confermare che il misterioso intruso è proprio Tom, Hildegard (Antje Hagen) rivelerà infatti di aver scoperto che il nipote ha già sofferto in passato di gravi attacchi psichici. E a quel punto tutto sarà chiaro…