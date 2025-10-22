Teresa Villamil e la testimonianza contro Cruz | La promessa anticipazioni

Il tentato omicidio di Jana Exposito (Ana Garces) metterà a soqquadro La Promessa nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. Ad un certo punto, anche Teresa Villamil (Andrea del Rio) si rivelerà infatti fondamentale per consentire al sergente Burdina (Fran Cantos) per risolvere il caso, almeno apparentemente.

La Promessa, news: lo sparo a Jana

Tutto partirà quando Manuel (Arturo Garcia Sancho) ritroverà Jana ai piedi di letto in una pozza di sangue a causa di uno sparo che l’ha colpita nel basso ventre. Il marchesino chiamerà subito un medico, che riuscirà a salvare sia la vita di Jana, sia quella del bambino che porta in grembo, anche se sottolineerà che le condizioni di salute della donna sono ancora delicate.

Nel frattempo, il sergente Burdina irromperà alla tenuta per dare inizio alle investigazioni e i suoi sospetti si concentreranno su Cruz Ezquerdo (Eva Martin); ciò perché, quando è stata ritrovata da Manuel in fin di vita, Jana stringeva tra le proprie mani un bottone appartenente ad una casacca della marchesa. A quel punto, Burdina sceglierà di rinchiudere Cruz in una stanza de La Promessa, per evitare a suo dire che possa cercare di inquinare le successive prove, e rovisterà da cima a fondo la tenuta…

La Promessa, trame: Burdina trova l’arma del delitto

A furia di cercare, Burdina troverà la pistola che ha colpito Jana nascosta in uno dei grandissimi vasi posti nel salone de La Promessa. Come facilmente prevedibile, tale ritrovamento metterà ancora più in agitazione Alonso (Manuel Regueiro), che inizierà a convincersi sempre più della colpevolezza della moglie nel terribile crimine che si è consumato ai danni della nuora e del bambino che aspetta.

Tuttavia, la persona che si mostrerà più agitata in seguito al ritrovamento sarà curiosamente Teresa Villamil. La ragazza ricorderà infatti che il pomeriggio del famoso sparo a Jana la stessa Cruz le aveva impedito in malo modo di ripulire lo stesso vaso del salone in cui è stata scovata la pistola: un particolare, questo, che la porterà a confidarsi con Pia Adarre (Maria Castro)…

La Promessa, spoiler: Teresa e la testimonianza fondamentale contro Cruz!

Eh sì: con dovizia di particolari, Teresa spiegherà a Pia che, proprio in quel momento, Cruz stava discutendo di Jana con Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e ha finito per cacciarla dopo averla accusata di stare cercando di spettegolare sulla tragedia occorso a Jana origliando i loro discorsi.

Appena si dirà certa del fatto che la pistola si trovava nello stesso vaso che Cruz le ha impedito di risistemare, la Villamil verrà quindi invitata da Pia a parlarne quanto prima con Burdina, mettendo da parte le eventuali paure. Teresa deciderà di seguire il consiglio, visto che poco dopo parlerà della questione a Burdina di fronte allo stesso Alonso.

Insomma, per l'ennesima volta, tutto sembrerà ritorcersi contro Cruz e la fortuna non sembrerà essere dalla sua parte quando, dopo aver ripreso brevemente conoscenza, Jana peggiorerà drasticamente e senza un'apparente spiegazione…