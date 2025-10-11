Chi ha sparato a Jana Exposito? | La promessa anticipazioni

Nelle puntate italiane de La Promessa sta per avvenire la tragedia più grande: tra qualche settimana, Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) ritroverà la moglie Jana Exposito (Ana Garces) riversa a terra, in una pozza di sangue, a causa di uno sparo che l’ha colpita. Un evento che metterà sottosopra tutte le storyline principali della telenovela…

La Promessa, news: Jana e Curro escono allo scoperto

La trama arriverà fino ad un punto di non ritorno nel momento in cui Curro de la Mata (Xavi Lock) deciderà di confessare ad Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) di essere Marcos, il figlio che ha avuto tanti anni prima dalla domestica Dolores (Anai Gonzalez). Sotto choc per tale verità e non riuscendo a credere che la sua amante sia stata uccisa dai misteriosi uomini incappucciati, Alonso resterà profondamente deluso nel momento in cui scoprirà che la moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) è sempre stata al corrente della vera identità del “nipote”.

La situazione si complicherà ulteriormente nel momento in cui, dopo aver fatto presente ad Alonso di essere l’altra figlia di Dolores, ossia Mariana, Jana comunicherà a Cruz che intende andare alla guardia civile sia per appurare le circostanze della morte di Tomas (Jordi Coll), sia per capire chi tra lei e Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), che si sono accusate a vicenda, abbia davvero avuto un ruolo nell’assassinio di Dolores.

La Promessa, trame: Jana chiede un favore a Maria

Tuttavia, la Exposito non potrà andare subito alla guardia civile, visto che Manuel dovrà assentarsi per una notte da La Promessa, dato un impegno di affari piuttosto urgente. Non a caso, visto che si sentirà in pericolo, Jana chiederà a Maria Fernandez (Sara Molina) di dormire con lei per quella notte. Tuttavia, a causa di una discussione con padre Samuel (Daniel Schroeder), che ventilerà per l’ennesima volta l’idea di lasciare La Promessa per non cadere in tentazione, Maria finirà per non presentarsi in camera dell’amica.

Un imprevisto che si trasformerà in una vera e propria sciagura: al suo rientro dal viaggio, Manuel troverà infatti Jana riversa in una pozza di sangue ai piedi del letto, a causa di uno sparo ricevuto in pieno ventre, e darà subito l’allarme. A soccorrere la ragazza sarà il dottor Gamarra, che però non si sentirà di rassicurare Manuel più di tanto…

La Promessa, spoiler: Manuel ritrova Jana in fin di vita, chi le ha sparato?

Da un lato il medico sottolineerà che le condizioni di salute di Jana sono preoccupanti e, inizialmente, non riuscirà nemmeno a sentire il battito del bambino che porta in grembo. Dall’altro, Manuel avviserà subito la guardia civile e farà in modo che comincino immediatamente le investigazioni del fidato Sergente Burdina (Fran Cantos), il quale interrogherà sia i nobili e sia i domestici della tenuta.

Le indagini partiranno però da un elemento iniziale: un bottone che Jana stringeva in mano, rivenuto da Manuel appena le ha dato il primo soccorso. Ritrovamento che metterà Cruz in seria difficoltà quando Burdina capirà che lo stesso proviene da una sua casacca… Seguici su Instagram.