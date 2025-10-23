Tra Alihan e Zeynep spunta fuori Elif | Forbidden fruit anticipazioni

Non c’è davvero tregua a Forbidden Fruit per la coppia formata da Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci). Una volta che si “libereranno” di Dundar Çelikkan (Erdem Kaynarca), i due innamorati si troveranno ad avere a che fare con Elif (Cansu Melis Karakuş), un’amica di vecchia data dell’affascinante imprenditore…

Forbidden Fruit, news: Zeynep rapita da Dundar

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, Dundar perderà definitivamente il lume della ragione quando, a pochi minuti dalle nozze, Zeynep lo pianterà in asso per raggiungere Alihan in aeroporto (visto che l’uomo sarà in procinto di partire per l’America). Devastato psicologicamente dal ricongiungimento dei due ex, Dundar rapirà dunque Zeynep e, dopo aver minacciato di fare del male a tutti i suoi cari, la obbligherà a sposarlo.

Insospettito dalla mancanza di notizie della sua amata ormai da troppo ore, Alihan si metterà dunque a cercare Zeynep e alla fine scoprirà che cosa ha fatto Dundar, motivo per il quale riuscirà a trarla in salvo dalle grinfie dell’uomo. Rimproverato dal padre per come si è comportato, Çelikkan sarà dunque costretto a lasciare Istanbul per farsi ricoverare in una clinica, mentre Alihan farà sì che vengano subito avviate le pratiche per il divorzio tra lo “psicopatico” Dundar e la Yilmaz.

Forbidden Fruit, trame: Alihan chiede (di nuovo) a Zeynep di sposarlo!

Non a caso, visto che i problemi tra di loro sembreranno ormai del tutto risolti, Alihan farà sapere a Zeynep che non vuole più trascorrere una serata senza averla al suo fianco, ragione per la quale le chiederà di poter andare a vivere insieme. Prima di farlo, Taşdemir avrà però bisogno di trovare una nuova sistemazione, visto che l’ex moglie Ender Çelebi (Şevval Sam), in seguito al loro divorzio, si sarà impossessata della sua vecchia casa.

Una ricerca che non spaventerà più di tanto Alihan: ormai certo di avere tutto ciò di cui ha bisogno, l’imprenditore approfitterà di una cena romantica con Zeynep per chiederle nuovamente di diventare sua moglie. Una richiesta che la donna accetterà col sorriso, anche se sottolineerà che non è necessario correre così troppo, perché in fondo non hanno bisogno di diventare marito e moglie per capire che si amano profondamente.

Forbidden Fruit, spoiler: tra Alihan e Zeynep spunta fuori Elif!

Nonostante il clima apparentemente disteso, Zeynep dovrà però presto guardarsi le spalle dalla figura di Elif, una bellissima donna amica di Alihan fin dalla giovane età. Anche se Taşdemir minimizzerà ogni atteggiamento della conoscente, Zeynep avrà infatti come l’impressione che Elif sia in qualche modo attratta dal suo uomo e a darle manforte ci penserà anche la sorella maggiore Yildiz (Eda Ece), che la inviterà ad osservare con attenzione ogni mossa dell’ultima arrivata.

Quelle di Zeynep saranno però soltanto delle paranoie causate da una profonda gelosia oppure ci sarà un fondo di verità? Almeno nei primi giorni, Elif si mostrerà dolce e amichevole con la Yilmaz, tant’è che le regalerà anche uno dei gioielli della sua collezione, ma non è detto che tutto ciò non rappresenti una tattica per avvicinarsi a Alihan… Seguici su Instagram.