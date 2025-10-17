Un posto al sole: Damiano “salva” Eduardo, ma qualcuno si accorge che… | Anticipazioni

Nelle attuali puntate di Un posto al sole, l’equilibrio di Eduardo (Fiorenzo Madonna) è appeso a un filo: l’uomo, tornato a Napoli con il sincero proposito di iniziare una vita onesta, ha cercato un lavoro che gli permettesse di voltare pagina, ma ha dovuto affrontare provocazioni di vario tipo.

Per primo ci si è messo il “solito” ispettore Attilio Grillo (Pietro Bontempo), il quale sta cercando in tutti i modi di indurre Sabbiese a compiere qualche errore imperdonabile, in modo da farlo nuovamente arrestare; in più, il nostro protagonista sta sperimentando l’ostilità del quartiere in cui una volta lui era l’incontrastato boss.

Come sappiamo, recentemente Eduardo ha dato una sonora testata ad un ragazzo che lo prendeva in giro, ciò con l’incognita di compromettere tutti i progressi fatti finora. Ora la notizia è che queste intemperanze continueranno: quando saremo intorno a fine ottobre, una nuova provocazione dei ragazzi del quartiere farà sì che il nostro protagonista, ancora una volta, non riesca a tenere a bada il suo carattere fumantino.

Nei dettagli, Eduardo – a suo rischio e pericolo – sarà intenzionato a dare una lezione a chi lo deride, cosa che fortunatamente gli sarà impedita in extremis da Damiano (Luigi Miele). Occhio però: per l'occasione, qualcuno (e non è difficile immaginare chi…) si accorgerà che il poliziotto e Rosa Picariello (Daniela Ioia) si sono riavvicinati!