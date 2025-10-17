Un posto al sole: Gianluca Palladini, tutti cercano di aiutarlo ma… | Anticipazioni

Di recente, i telespettatori di Un posto al sole hanno scoperto che Gianluca (Flavio Gismondi) beve più del dovuto. Al momento, il tormentato Palladini junior è riuscito a nascondere la sua dipendenza dall’alcol e infatti stiamo per accorgerci che neanche papà Alberto (Maurizio Aiello) ha compreso il problema che affligge il figlio. Presto, però, questo segreto potrebbe non essere più tale…

A intuire che qualcosa non vada sarà Luca De Santis (Luigi Di Fiore), che comincerà ad avere dei sospetti e ne parlerà all’amata Giulia (Marina Tagliaferri). I due decideranno a quel punto di rivolgersi al diretto interessato, che però li rassicurerà: Gianluca, insomma, fingerà che tutto vada bene.

De Santis, in realtà, continuerà a essere convinto che il suo “figlioccio” sia in difficoltà, ma la preoccupazione sua, di Alberto e di Giulia inizierà ad avere un effetto controproducente: Gianluca si sentirà messo sotto pressione e i continui tentativi di indurre il giovane ad ammettere la verità falliranno miseramente!

In tal senso, assisteremo ad uno scontro tra Luca e Gianluca, e quest’ultimo sarà protagonista anche di una lite al Caffè Vulcano, dopodiché il ragazzo si renderà conto di aver esagerato e cercherà di ritrovare un certo equilibrio. Ma… ci riuscirà? Seguici su Instagram.