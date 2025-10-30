Un posto al sole: Grillo rovina di nuovo tutto, ma Damiano non demorde! | Anticipazioni

Come già sappiamo, a Un posto al sole l’inimicizia tra Eduardo (Fiorenzo Madonna) e i ragazzi del quartiere che lo deridono aprirà presto la strada a conseguenze piuttosto rischiose per il fratello di Rosa (Daniela Ioia). Ciò accadrà quando il giovane Peppe Caputo sarà aggredito: visti i trascorsi “bellicosi” tra i due, è chiaro che il principale sospettato potrebbe diventare Sabbiese…

Damiano (Luigi Miele) ingaggerà a quel punto una lotta contro il tempo per dimostrare l’innocenza del suo amico di sempre, ma le indagini che Renda metterà in moto saranno fermate dal solito ispettore, che avrà in mano un’ottima chance per mettere nei guai l’odiato Eduardo.

Trame Un posto al sole: Attilio Grillo estromette Damiano dalle indagini su Peppe

Entrando nei dettagli, Grillo (Pietro Bontempo) estrometterà Damiano dalle indagini sull’aggressione a Peppe. Ma l’agente non si fermerà e, insieme a Eduardo, continuerà a investigare privatamente per scoprire il vero colpevole. A tal proposito, potrebbe rivelarsi utile una “soffiata” che Sabbiese riceverà presto…

Come andrà a finire? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che questa vicenda avrà anche un altro risvolto: a forza di vivere continuamente in un contesto di grandi difficoltà, il rapporto d'amore tra Eduardo e Clara (Imma Pirone) comincerà a peggiorare…