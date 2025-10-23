Eduardo di nuovo nei guai, ma è davvero colpa sua? | Un posto al sole anticipazioni

Nel gruppo di famiglia Sabbiese – Picariello, non saranno solo le vicissitudini di Rosa (Daniela Ioia), Damiano (Luigi Miele) e Pino (Antimo Casertano) a tenere banco nelle prossime puntate di Un posto al sole. Ci sarà anche qualcosa di più grave, destinato potenzialmente a (ri)mettere nei guai qualcuno che di ulteriori guai non avrebbe proprio bisogno…

Eh sì: presto sarà al centro della scena un’aggressione subìta dal giovane Peppe Caputo, che proprio nelle attuali puntate di Upas è protagonista di una forte “antipatia” (del tutto ricambiata, peraltro) nei confronti di Eduardo (Fiorenzo Madonna). Proprio non ci voleva quest’aggressione, perché – dati i recenti trascorsi – il principale sospettato per l’accaduto rischia di essere proprio Sabbiese.

Trame Un posto al sole: Rossella dovrà gestire in ospedale la famiglia di Peppe Caputo

Dalla parte di Eduardo, però, ci sarà l’amico Damiano: quest’ultimo inizierà a indagare per scoprire cosa possa essere realmente successo, possibilmente prima che l’ispettore Grillo (Pietro Bontempo) venga informato di tutti i particolari!

La vicenda, peraltro, finirà per coinvolgere un personaggio lontano anni luce da questo tipo di storie: Rossella (Giorgia Gianetiempo)! Sarà lei che si troverà infatti a gestire la permanenza in ospedale di Peppe, con i familiari di quest’ultimo – il padre in primis – che semineranno il caos nella struttura sanitaria! La giovane dottoressa saprà affrontare questa nuova difficoltà? Lo scopriremo a novembre! Seguici su Instagram.