Un posto al sole: per Manuela matrimonio o laurea? | Anticipazioni

A Un posto al sole, nuove (dis)avventure sono in arrivo per le gemelle Cirillo (Gina Amarante), con la povera sorellona Serena (Miriam Candurro) costretta come sempre a intervenire per calmare gli animi. Come già sappiamo, ciò succederà quando, con il ritorno a Napoli di Michele Saviani (Alberto Rossi), proprio il giornalista dovrà per forza di cose scegliere solo una delle due consanguinee da tenere al suo fianco nel programma radiofonico.

Ciò darà il via ad una divertente lotta senza esclusione di colpi, ma pare che – alla fine di una lunga serie di vicissitudini – il capro espiatorio sarà una terza persona: le anticipazioni indicano infatti che il ritorno in radio di Micaela non andrà nel modo previsto e a perderci, neanche a dirlo, sarà il “solito” Samuel (Samuele Cavallo)!

Spoiler Un posto al sole: per Niko e Manuela una coincidenza poco fortunata!

Quanto a Manuela, presto quest’ultima avrà un problema ben più importante da risolvere: la ragazza come sappiamo è ormai vicinissima alla laurea, ma sta per ricevere una notizia destinata a mandarla in tilt…

Eh sì: la futura dottoressa andrà in crisi quando apprenderà che il giorno previsto per la seduta di laurea è lo stesso in cui lei e Niko avevano fissato la celebrazione del loro tanto agognato matrimonio! Un bel problema, che però Niko penserà di risolvere grazie a una particolarissima soluzione! Quale sarà?