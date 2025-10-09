Un posto al sole: per Roberto Ferri una strategia difficile da accettare! | Anticipazioni

A Un posto al sole, Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) ha inizialmente accusato il colpo dopo i ben noti eventi che l’hanno portato al ricovero all’ospedale e alla cecità. Occhio (è proprio il caso di dirlo), però: al momento non possiamo entrare nei dettagli per ovvi motivi, ma vi anticipiamo che – secondo le informazioni in nostro possesso – il losco affarista riprenderà presto a combinarne di tutti i colori. Ci aspetta un autunno intenso, a buon intenditor…

In attesa di tutto questo, Marina Giordano (Nina Soldano) proprio in questi giorni avvia un suo piano per cercare di liberarsi dei Gagliotti; contemporaneamente, il legale di famiglia – il mitico avvocato La Rocca – studierà una strategia atta ad alleviare (se non proprio a risolvere) i problemi giudiziari di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Ma potrebbe essere una ricetta di non facile digestione per l’imprenditore: è vero che presto vedremo Ferri ottenere gli arresti domiciliari, ma come reagirà l’uomo quando si tratterà di dover accettare un patteggiamento della pena?

Infine, tornando ai Gagliotti, non perdete di vista Castrese Altieri (Peppe Romano), che ultimamente era finito nel mirino di Gennaro e del fido fratello Vinicio (Gianluca Spagnoli): dopo il momento difficile a cui stiamo per assistere, Castrese apparirà deciso a riconquistare tutto quello che i suoi nuovi "padroni" gli hanno tolto…