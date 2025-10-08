Vincent perde la testa e aggredisce Philipp | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Si farà sempre più esplosiva la situazione nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! La graduale scoperta dei crudeli intrighi di Philipp Brandes (Robin Schick) scatenerà infatti la rabbia della principale vittima dell’ex dark man della soap bavarese: Vincent Ritter (Martin Walde)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana sospetta di Philipp e Natalie

Da quando si è sinceramente innamorato di Ana (Soluna-Delta Kokol), Philipp ha deciso di chiudere con il suo passato di bugie ed intrighi, voltando definitivamente pagina. Purtroppo per lui, però, i crimini commessi nelle settimane e nei mesi addietro continueranno a perseguitarlo…

Nonostante i suoi tentativi di coprire le proprie tracce, Brandes vedrà infatti nei prossimi giorni alcuni indizi venire pericolosamente alla luce. Una situazione che rischierà di esplodere quando Ana scoprirà che il fidanzato ha versato una notevole somma a Natalie (Teresa Klamert) ben prima che quest’ultima si trasferisse al Fürstenhof. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent aggredisce Philipp

Ebbene, grazie all’aiuto di Natalie – che continuerà a coprirlo per non vanificare i suoi sforzi di conquistare Vincent – Philipp riuscirà ancora una volta a convincere Ana della propria buona fede. Vincent, però, non sarà altrettanto ingenuo!

Dopo aver ascoltato casualmente una conversazione del rivale, il veterinario capirà infatti che quest’ultimo sta ingannando Ana… e a quel punto perderà la testa! Fuori controllo, Ritter aggredirà dunque fisicamente Brandes, provocandogli un vistoso occhio nero. E, inutile dirlo, l’accaduto non potrà passare inosservato…

Quando Ana si ritroverà di fronte il fidanzato, capirà infatti subito che quest'ultimo è stato vittima di un pestaggio e affronterà Vincent, pretendendo da quest'ultimo delle scuse. Il veterinario sarà dunque nuovamente vittima dagli intrighi di Brandes? Per ora possiamo anticiparvi che per lui la riscossa è vicina…