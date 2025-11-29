Ana capisce che Vincent vuole comprare il suo amore! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: il sospetto di Ana

Può un gesto d’amore avere secondi fini? Sarà quello che si chiederà Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando si appresterà a ricevere un “dono” decisamente importante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent e Philipp vogliono donare un rene ad Ana

Chi tra Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) merita il cuore di Ana Alves? Mai come ora la domanda è aperta! Il sincero pentimento di Philipp dopo i suoi intrighi e la profondità del suo legame con Ana sembrano infatti aver compensato i gravi errori commessi dal ragazzo in passato. Contemporaneamente, il dolce e onesto Vincent ha iniziato recentemente a cadere in pericolose tentazioni dettate dalla sete di vendetta nei confronti del rivale…

Sarà in questa situazione che i due uomini si sottoporranno agli esami necessari per scoprire se sono dei potenziali donatori per la loro amata, che – come sappiamo – ha bisogno di un urgente trapianto di rene. Un gesto dettato sicuramente dall’amore, ma anche da un secondo fine: sia Vincent che Philipp, infatti, spereranno di poter essere i “prescelti” per poter legare per sempre a sé Ana grazie all’organo donato. E ben presto se ne accorgerà anche la diretta interessata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana dubita di Vincent

Dopo un’attesa segnata da speranza e tensione, nei prossimi giorni arriveranno i tanto temuti risultati degli esami… e l’esito sarà sorprendente! Sia Vincent che Philipp, infatti, risulteranno essere compatibili con la loro amata. Sarà però il veterinario ad avere il profilo migliore da un punto di vista immunologico.

Con sua grande gioia, Vincent verrà dunque scelto come donatore, ricevendo la gratitudine di Nicole (Dionne Wudu) e ovviamente della stessa Ana. Ben presto, però, la ragazza inizierà a guardare al gesto del suo ex con occhi diversi…

Ben sapendo che l’uomo la ama ancora, la Alves inizierà infatti a chiedersi se Vincent non si aspetti qualcosa in cambio per il suo sacrificio. Un “qualcosa” che sarebbe evidentemente una relazione con lei! E a quel punto la ragazza si troverà di fronte ad un bivio… Seguici su Instagram.