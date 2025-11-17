Nuova drammatica diagnosi per ANA! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: brutte notizie per Ana

Un incubo inaspettato sta per travolgere Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 21^ stagione della soap riceverà infatti una drammatica diagnosi destinata a segnare per sempre la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana operata dopo l’incidente

Se pensavate che il peggio che potesse capitare ad Ana Alves fossero dei problemi di cuore, dovrete ricredervi! Nei prossimi giorni la protagonista della 20^ stagione di Tempesta d’amore si troverà infatti ad affrontare problematiche decisamente più gravi…

Come sappiamo, alcuni giorni fa la ragazza è stata protagonista di un incidente a cavallo in seguito all’ennesimo scontro con i suoi due spasimanti: Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde). Un evento che, purtroppo, avrà gravi strascichi…

Dopo aver inizialmente provato ad ignorare i dolori di cui soffre in seguito alla caduta dal suo destriero, nei prossimi giorni la ragazza sarà infatti costretta a recarsi in ospedale, dove le verrà diagnosticata una lesione ai reni. Ana sarà dunque sottoposta ad un intervento chirurgico nella speranza di far rientrare il problema. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana ha bisogno di un trapianto

Inizialmente tutto sembrerà andare per il meglio: l’intervento verrà portato a termine con successo e dopo pochi giorni la Alves potrà tornare a casa, dove verrà accolta calorosamente dai suoi cari. Peccato solo che il peggio debba ancora arrivare!

Col passare del tempo, infatti, le condizioni di Ana torneranno a peggiorare, rendendo necessario un nuovo ricovero ospedaliero. E sarà allora che Michael (Erich Altenkopf) darà alla ragazza una notizia drammatica: i suoi reni sono ormai irrecuperabili ed è dunque necessario un trapianto!

Sarà questo l’inizio di un lungo calvario destinato a segnare non solo la vita della protagonista, ma anche dei personaggi intorno a lei… Seguici su Instagram.