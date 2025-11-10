Ana Alves operata d’urgenza! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: problemi di salute per Ana

Un nuovo colpo di scena sta per stravolgere ancora una volta la vita di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol). E questa volta non si tratterà di una piacevole sorpresa! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per la bella protagonista della 21^ stagione della soap prenderà infatti il via un vero e proprio incubo destinato a segnare per sempre la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana ha un incidente

Negli ultimi mesi la vita di Ana Alves è stata stravolta da eventi assolutamente imprevedibili: l’incontro con Wilma (Birgit Koch), la scoperta di aver ereditato tutto il patrimonio di quest’ultima, la realizzazione del suo sogno d’amore con Philipp Brandes (Robin Schick) e, non da ultima, la delusione legata alla scoperta degli intrighi e delle bugie di quest’ultimo. La vita, però, ha ancora in serbo alcune sorprese per la ragazza…

Come sappiamo, da alcuni giorni la Alves sta facendo i conti con una situazione sentimentale tutt’altro che semplice: da una parte il legame con Vincent (Martin Walde) – che non ha mai smesso di amarla – e dall’altra il suo amore tormentato per Philipp, che non riesce a dimenticare nonostante tutto. E proprio la difficoltà della situazione – esacerbata dai continui scontri tra i suoi due spasimanti – ha portato la ragazza a cadere malamente da cavallo. Un incidente le cui reali conseguenze verranno rivelate solo tra qualche giorno…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana viene operata

Inizialmente la caduta di Ana da cavallo sembrerà essere un evento da poco e, anzi, quasi positivo: se la ragazza se la caverà con un brutto spavento, quanto accaduto porterà addirittura Vincent e Philipp a riconciliarsi per amore della Alves. Purtroppo, però, la situazione è destinata a degenerare…

Con il passare del tempo, Ana inizierà infatti a soffrire di dolori sempre più forti che non riuscirà più a mascherare. E così – spinta da Vincent e Philipp – la Alves si vedrà costretta a recarsi in ospedale, dove riceverà una diagnosi inattesa: l’incidente a cavallo le ha provocato la lacerazione di un rene ed è necessario un immediato intervento chirurgico!

La ragazza verrà dunque subito operata, mentre Vincent e Philipp si impegneranno a portare avanti i suoi progetti di rinnovamento totale del podere dei von Thalheim. Tutto risolto? Purtroppo no! Nonostante l'intervento dei medici, il calvario di Ana è infatti solo agli inizi…