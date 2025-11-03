Ana ha un drammatico incidente! Ecco cosa accadrà… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: brutta avventura per Ana

Un drammatico evento sta per colpire Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la bella protagonista della 20^ stagione sarà infatti vittima di un grave incidente destinato a segnare profondamente la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp e Vincent in guerra per Ana

Da qualche giorno il triangolo tra Ana, Vincent (Martin Walde) e Philipp (Robin Schick) è ufficialmente riesploso, riaprendo inaspettatamente i giochi. Proprio quando la Alves sembrava destinata a sposare Brandes, la scoperta degli intrighi di quest’ultimo ha infatti cambiato le carte in tavola, portando la ragazza a chiudere i rapporti col promesso sposo e riavvicinarsi invece a Vincent. Ma il veterinario potrà davvero riconquistarla?

Proprio quando sembrerà avere effettivamente delle chance, Vincent riceverà una doccia fredda: nonostante quanto accaduto tra loro, Ana non ha ancora dimenticato Philipp e non è pronta per una nuova storia. Come se non bastasse, Philipp stesso sembrerà più determinato che mai a riconquistare la Alves. E a quel punto la guerra per il cuore di quest’ultima esploderà!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana ha un incidente

Pronti a tutto pur di conquistare il cuore della donna che amano, i due rivali inizieranno dunque a sfruttare ogni occasione per guadagnare punti con Ana, finendo per scontrarsi in continuazione. Una tensione che finirà per esasperare la ragazza!

Stanca delle continue scaramucce tra i suoi due spasimanti, la Alves rimprovererà dunque aspramente entrambi, ribadendo di avere bisogno di stare da sola e concentrarsi sui propri progetti. E sarà proprio per sfogare la propria frustrazione per situazione da lei involontariamente creata che la ragazza partirà per un’escursione a cavallo dalle conseguenze drammatiche…

Complice l'agitazione per il doloroso triangolo in cui si è trovata invischiata, Ana cadrà infatti da cavallo, ritrovandosi a terra gravemente ferita. Un incidente destinato a cambiare per sempre la sua vita…