Arif ha un brutto presentimento su Bahar! | La forza di una donna anticipazioni

Il soggiorno forzato in carcere darà modo ad Arif Kara (Feyyaz Duman) di riflettere parecchio sui sentimenti che prova per Bahar (Ozge Ozpirincii). Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, l’uomo comincerà ad avere un brutto presentimento sulla sua amata…

La Forza di una Donna, news: ecco perché Arif finirà in carcere con Yusuf

Come già anticipato, Arif e il padreYusuf (Yaşar Üzer) finiranno in carcere quando Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) riuscirà ad incastrarli con delle false prove per l’omicidio di Yeliz Ünsal (Ayça Erturan). A sorpresa, Arif potrà però contare sulla consulenza legale di Kismet Avci (Tuğçe Altuğ), che le rivelerà di essere sua sorella in quanto figlia illegittima di Yusuf.

Kismet diventerà dunque l’avvocato di Arif, che in cambio le prometterà di non rivelare al padre la sua vera identità. Nel frattempo, grazie alle sue personale indagini, Kismet non farà fatica a capire che c’è Nezir dietro quanto successo ed ipotizzerà che l’uomo possa avere rapito Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) a causa di un conto in sospeso con Sarp (Caner Cindoruk). Non a caso, Kismet sguinzaglierà la polizia contro il Korkmaz Senior ma avverrà l’impensabile…

La Forza di una Donna, spoiler: Arif ha un brutto presentimento su Bahar!

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Nezir rilascerà a sorpresa e senza alcuna spiegazione, Bahar, Sarp, Nisan e Doruk, i quali andranno a stare momentaneamente a casa di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar). Ovviamente, la prima ad essere informata di tale particolare sarà proprio Kismet, che si presenterà dai coniugi Sarikadi per parlare con Bahar e capire se Korkmaz abbia avuto davvero un ruolo nella loro misteriosa sparizione.

Appena troverà conferma della sua teoria, Kismet si presenterà a colloquio con Arif e gli dirà che finalmente Bahar è tornata a casa. Tuttavia, lo stesso Arif non potrà fare a meno di dispiacersi quando la sorella gli dirà che anche Sarp sta soggiornando da Enver e Hatice e comincerà a pensare che i due coniugi Çeşmeli si siano riappacificati. Una soluzione ben lontana dalla realtà, visto che in realtà Bahar non avrà alcuna intenzione di ricucire il suo matrimonio con Sarp…

La Forza di una Donna, trame: Kismet e il “regalo” di Azmi

Contemporaneamente a tutto ciò, i telespettatori assisteranno anche ad una strana circostanza. Possiamo infatti anticiparvi che Azmi Denizer (Kuzey Yücehan), il fratello di Munir (Caner Candarlı) e scagnozzo di Nezir, aggancerà Kismet in mezzo alla strada e le consegnerà una chiavetta usb, specificando che la stessa potrebbe tornarle presto utile: cosa ci sarà all'interno delle pendrive? Conterrà qualcosa per scagionare Arif e Yusuf oppure no?