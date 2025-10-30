Kismet sulle tracce di Nezir | La forza di una donna anticipazioni

La new entry Kısmet Avcı (Tuğçe Altuğ) si farà subito notare nelle prossime puntate de La Forza di Una Donna. Non a caso, la donna sembrerà essere sul punto giusto per inchiodare il terribile Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) alle sue responsabilità…

La Forza di una Donna, news: ecco chi è Kismet

La storyline partirà quando, attraverso una serie di false prove messe nella loro caffetteria degli uomini di Nezir, Arif (Feyyaz Duman) e suo padre Yusuf (Yaşar Üzer) verranno arrestati e portati in carcere con l’accusa di avere ucciso Yeliz Ünsal (Ayça Erturan).

Rifiutato un primo legale, i due uomini riceveranno dunque la visita dell’avvocatessa Kismet, che vorrà appunto occuparsi del loro caso. Inizialmente, Arif sarà restio all’idea di assumere la donna, ma poi cambierà idea quando Kismet le svelerà che è sua sorella, in quanto figlia illegittima di Yusuf. Sotto choc, Arif accetterà quindi la consulenza legale di Kismet, che gli chiederà in cambio di non rivelare a Yusuf la sua identità.

La Forza di una Donna, trame: il passato doloroso di Kismet

A questo punto della storia, durante una visita in carcere, verrà mostrato ai telespettatori tramite un flashback l’unico incontro avvenuto tra Kismet e Arif quando la donna era soltanto una bimba in fasce, mentre l’uomo un bambino di circa cinque anni. In pratica, emergerà che l’amante di Yusuf aveva bussato alla porta di casa dei Kara, anche se poi era stata cacciata in malo modo dalla madre di Arif.

Un evento di cui Arif ha sempre avuto un flebile ricordo, anche se ha creduto che il pargoletto in braccio fosse un maschietto poiché aveva una copertina di colore azzurro. Ovviamente, Arif sarà felice di avere finalmente incontrato la sorella, ma tenderà a non fidarsi troppo di lei. Non a caso, Arif si rifiuterà inizialmente di collaborare con Kismet quando ventilerà l’ipotesi che Bahar (Özge Özpirinçci) sia sparita con i suoi figli, a causa della guerra tra Nezir e Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk)…

La Forza di una Donna, spoiler: Kismet sulle tracce di Nezir

Ad ogni modo, col trascorrere delle giornate in carcere, Arif non potrà fare a meno di pensare alla ricostruzione dei fatti eseguita da Kismet e le darà l’indirizzo del rifugio sicuro dove Sarp si è nascosto con Bahar e i figli. Grazie alle sue conoscenze, Kismet riuscirà ad arrivare sul posto, ma troverà la villa completamente vuota.

Ciò perché Kismet ancora non saprà che Nezir, nel frattempo, è riuscito a far rapire Bahar e tutte le persone vicine a Sarp, anche lui sotto sequestro. E così, a questo punto della storia, la risoluzione della faccenda sarà sempre più vicina…