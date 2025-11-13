Beautiful: ecco chi è davvero la donna uccisa da Steffy | Anticipazioni puntate italiane

Nelle puntate italiane di Beautiful delle prossime settimane, apprenderemo chi è la donna pugnalata da Steffy Finnegan: già, perché, nonostante la signora che si è introdotta a casa di Steffy con intenzioni mortali fosse identica a Sheila Carter, non si trattava dell’arci-nemica dei Forrester!

Vi abbiamo già anticipato di come molto presto Deacon Sharpe stenterà a credere ai propri occhi quando noterà che il cadavere dell’amata ha tutte le dita dei piedi, mentre dovrebbero essere solo nove. La visione del dettaglio durerà pochi istanti, poco prima che il corpo venga cremato, ma l’uomo ne verrà talmente ossessionato da convincersi che Sheila sia in realtà viva, da qualche parte. E, mentre cercherà di convincere uno scettico Finn delle sue teorie, si metterà a caccia di indizi, a partire dalla casella di posta informatica della Carter, dove si imbatterà in una serie di email minacciose, scritte e inviate da una certa Sugar.

Beautiful: chi era Sugar, la donna realmente morta

Per i telespettatori storici di Beautiful, questo nome non dovrebbe risultare nuovo, rimandando alla storyline che, nel 2003, vide Sheila Carter rapire Ridge Forrester, Brooke Logan e Nick Marone in Sud America. Non lo fece da sola: certo, in quell’occasione poteva contare su un gruppo di mercenari, ma il suo braccio destro era una donna, Sugar, interpretata da Robin Mattson. Attrice notissima delle soap opera a stelle e strisce, la Mattson ha recitato in General Hospital, All My Children, Days of Our Lives, As The World Turns, ma, in Italia, è sicuramente ricordata per essere stata il volto di Gina Lockridge in Santa Barbara.

Sugar era una guardia carceraria che aveva aiutato Sheila ad evadere di prigione e che aveva per la Carter una vera e propria idolatria (che lasciava supporre qualcosa di più dietro questa sua ammirazione). Sugar accettò di aiutare Sheila dietro la promessa di denaro: il piano, infatti, era quello di rapire Ridge così da chiedere un riscatto a Massimo Marone di ben cento milioni di dollari, in cambio del rilascio dello stilista.

Beautiful: la storia di Sheila e Sugar

Certo, oltre all’aiuto di Sugar, in quell’occasione Sheila poté contare anche su un gruppo armato di mercenari, ma l’appoggio dell’alleata di rivelò, almeno inizialmente, prezioso. Tuttavia, poi Sugar rappresentò anche il punto debole del piano di Sheila, in quanto cadde vittima del finto tentativo di Nick di flirtare con lei, solo per riuscire a liberare se stesso e gli altri ostaggi.

La vicenda si chiuse con l’apparente morte di Ridge in una fornace accesa e l’intervento di Massimo Marone: Sheila e Sugar riuscirono però a scappare, usando come scudo una neonata che Sheila dichiarò essere Diana, una figlia avuta dopo la notte di passione trascorsa proprio con Massimo l’anno precedente (quando lui non era al corrente dell’identità dell’intrigante donna incontrata in un bar), mentre teneva Amber Moore prigioniera. Quando Sheila poi riemerse nelle vite dei Forrester, nel 2017, Sugar con lei non c’era e non è stata più nominata.

Tuttavia la loro storia criminosa non si esaurì con la fuga in Sud America, ma proseguì a Febbre D’Amore nel 2005. All’epoca Sheila viveva a Toronto, in Canada, sotto la falsa identità di Brenda Harris, con l’obiettivo di avvicinarsi a Scotty Grainger, il figlio dell’eterna rivale Lauren Fenmore. Sì, proprio lui era il bimbo che Sheila scambiò nella culla nel 1993, dando inizio alla lunga storia di scontri con Lauren. Desiderosa di essere nuovamente sua madre e di rivoltarlo contro Lauren, Sheila aveva avvicinato Scotty in un corso di scrittura creativa, dandogli l’idea per un romanzo di esordio: la storia era di fatto quella che lo aveva visto al centro della faida tra la Carter e sua madre Lauren, solo sotto il punto di vista distorto di Sheila.

Di lì a poco Sheila avrebbe seguito Scotty a Genoa City, dove il ragazzo avrebbe partecipato alle imminenti nozze della madre, con cui intendeva ricucire un rapporto sempre più distante: terrorizzata dalle possibili mire di Sheila, Lauren aveva sempre tenuto il figlio lontano, al sicuro nei collegi privati, non raccontandogli mai la terribile storia attorno alla sua nascita.

Nei mesi successivi, Sheila arrivò ad avvelenare Lauren tramite una collana regalatale da Scotty, che la fece precipitare in uno stato confusionale fatto da allucinazioni. Sheila colse l’occasione per avvicinarsi alla nemica, cercando di spingerla a buttarsi dal tetto della sua palazzina, ma fallì. Lauren, volendo essere certa di essersi solo immaginata la presenza di Sheila, andò a vederla di persona in una prigione psichiatrica: peccato che quella donna detenuta non fosse realmente la Carter, bensì Sugar!

Eh sì: Sheila, con l’inganno, aveva costretto la sua “amica” a sottoporsi ad una plastica che l’aveva resa una sua copia pressoché perfetta e, denunciandola alla polizia, l’aveva fatta arrestare, così da assicurarsi una maggiore libertà di movimento: con le autorità convinte che fosse in carcere, Sheila era libera di spostarsi senza preoccuparsi di avere la polizia alle costole.

Per forza di cose, Sugar non fu più interpretata da Robin Mattson ma dalla stessa Kimberlin Brown che, dunque, si cimentò nel duplice ruolo. Quella però non fu l’ultima apparizione di Sugar in versione “gemella” di Sheila: quando mesi dopo la Carter venne creduta morta nel crollo di un rifugio, nel quale era rinchiusa con Lauren, Scotty venne attaccato e pugnalato proprio da Sheila.

La donna venne nuovamente arrestata, ma a Lauren non sfuggì un particolare: durante la loro esperienza nel rifugio, le due si erano azzuffate e Sheila si era rotta una gamba. Tuttavia, la Carter che attaccò Scotty non sembrava avere ferite e camminava benissimo, nonostante il troppo poco tempo trascorso per arrivare una guarigione completa. Lauren, così, non faticò a credere alle illazioni della finta Sheila: era Sugar, che la Carter aveva costretto a sottoporsi ad una plastica per renderla una sua copia. Sugar, in cerca di vendetta, era riuscita ad evadere e aveva attentato alla vita del prezioso Scotty proprio per colpire Sheila nel suo tallone d’Achille.

E infatti, Sheila, zoppicante, venne mostrata intenta a presentarsi nello studio di un chirurgo plastico, a cui mostrò la foto di una persona: solo due anni più tardi il pubblico di Febbre avrebbe scoperto l’identità della persona ritratta nell’immagine. Sheila avrebbe assunto l’aspetto della migliore amica di Lauren per poterle rubare il secondo figlio appena nato. La vicenda si chiuse con la Carter, dotata di nuovo aspetto, morta per un colpo di pistola sparato dalla stessa Lauren.

Con il ritorno di Sheila a Beautiful, nel 2017, in pratica è stato svelato che quella donna non era Sheila, anche se non è stato mai chiarito chi fosse. Per caso una mitomane? C’è chi ipotizza che fosse la stessa Sugar, ma in ogni caso dell’ex alleata di Sheila poi non si seppe più nulla. In particolare in Beautiful, Sugar non è stata più nominata, visto che, tranne che per le vicende dei primi anni, sostanzialmente le due soap hanno di fatto ignorato le reciproche vicende della Carter, così da poter raccontare le proprie in modo più libero, senza dover rendere conto al pubblico di cose a cui non aveva assistito. In fondo i telespettatori di Beautiful e Febbre D’Amore non sono del tutto sovrapponibili, specie perché – se negli Stati Uniti la seconda è la più vista – Beautiful gode di una distribuzione internazionale molto più significativa.

Beautiful, puntate italiane: rivedremo Lauren Fenmore

Insomma, per quanto (per i canoni italiani) spesso Beautiful viene accusata di espedienti “fantascientifici”, non si è mai arrivati a storie di sosia e di chirurgie plastiche futuristiche. Almeno fino ad ora: stavolta, infatti, gli autori di Beautiful si sono decisi a pescare dalla storia di entrambe le soap opera, non ignorando affatto le vicende avvenute in quel di Genoa City e abbracciando l’idea del “clone” chirurgico della Carter.

Per rendere un po' più facile la comprensione della vicenda per tutti i telespettatori, avremo anche un nuovo cross over con protagonista Lauren: tramite dei suoi flashback verrà rivelata, senza scendere troppo nei dettagli, la vicenda che portò Sugar ad assumere le fattezze di Sheila e che vi abbiamo riportato, in modo più completo, in questo post.