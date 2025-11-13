Ceyda furiosa con Bahar, ecco perché | La forza di una donna anticipazioni

Anche le amicizie più profonde possono attraversare dei grossi momenti di difficoltà, soprattutto se la solita Şirin Sarikadi (Seray Kaya) ci mette lo zampino. È che accadrà tra Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. La perfida figlia di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) innescherà infatti i presupposti per una grossa incomprensione tra le due best friend…

La Forza di una Donna, news: Idil cerca di estorcere del denaro a Şirin

Tutto partirà quando Idil Yazici (Büşra İl) ascolterà per caso una conversazione tra Enver e Hatice e scoprirà che Arda non solo è figlio di Ceyda ma anche del cugino Emre (Ahmet Rıfat Şungar). A quel punto, utilizzando un abile stratagemma, Idil trascinerà il parente nel loro paese natale, facendo in modo che scopra che la Karataş è mamma e glielo ha nascosto.

Mentre Emre si farà delle domande, soprattutto quando capirà che Arda ha sette anni e potrebbe essere stato concepito durante la sua breve liaison con Ceyda, Idil penserà di utilizzare tale informazione per estorcere del denaro a Şirin. Certa che la ragazza abbia un debole per il cugino, Idil confesserà alla sua interlocutrice di aver scoperto che Emre è il padre di Arda e minaccerà di rivelarglielo se non le darà un’ingente somma di denaro in cambio.

Un vero e proprio ricatto che non spaventerà Şirin: quest’ultima confesserà infatti di non essere affatto interessata a Emre, anche se ha assecondato il suo atteggiamento, perché ha ancora delle mire sul cognato Sarp (Caner Cindoruk)…

La Forza di una Donna, trame: Şirin si prende gioco di Ceyda

Spiazzata, Idil non avrà dunque più nulla in mano per ricattare Şirin, la quale penserà bene di indispettire Ceyda. In che modo? Ve lo diciamo subito: la Sarikadi si presenterà nella caffetteria, dove la donna lavora come lavapiatti, e farà presente a Ceyda di sapere che il piccolo Arda è figlio di Emre.

Incredula visto che aveva dato tale informazione soltanto a Bahar, Ceyda entrerà dunque in confusione, soprattutto quando Emre le dirà di essere andato nel loro paese natale e di avere appreso che il bambino è suo e non della sorella, come invece gli aveva fatto credere. In tal senso, possiamo dirvi che, anche in questa occasione, Emre non chiederà direttamente a Ceyda se Arda sia anche figlio suo o meno, ma la Karataş non riuscirà più a ragionare lucidamente e finirà per prendersela anche con Bahar…

La Forza di una Donna, spoiler: Ceyda furiosa con Bahar!

Eh sì: appena se la ritroverà di fronte, Ceyda riverserà tutto il suo nervosismo su Bahar e dirà che non può più fidarsi di lei, visto che ha rivelato a qualcun altro il segreto su Arda e Şirin ha finito per scoprirlo. A quel punto, appena Ceyda le dirà che non vuole più avere niente a che fare con lei, Bahar ripenserà ad un suo discorso con Arif Kara (Feyyaz Duman), l’unico al quale aveva parlato della confidenza che Ceyda gli aveva fatto.

Durante un dialogo con Hatice, Bahar scoprirà dunque che, a sua volta, Arif ha rivelato tale particolare a Enver, che poi lo ha riferito anche a lei. Insomma, un vero e proprio "giro" di informazioni che però non consentirà né a Hatice e né a Bahar di capire come Şirin ne sia venuta a conoscenza. Motivo per il quale Hatice penserà di affrontare la figlia minore per scoprirlo…