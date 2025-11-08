Erik e Nicole, arriva il bacio! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: bacio tra Erik e Nicole

Un doppio triangolo che sembrava destinato ad esaurirsi senza troppi strascichi sta ufficialmente per (ri)esplodere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la latente attrazione tra Erik Klee (Sven Waasner) e Nicole Alves (Dionne Wudu) sfocerà infatti in un bacio inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Nicole ossessionati dal loro “tradimento”

Rimasti semplici conoscenti per mesi, da ormai qualche settimana Erik e Nicole si sono improvvisamente avvicinati, sviluppando un’attrazione inaspettata (e, soprattutto, indesiderata)! Profondamente innamorati dei rispettivi compagni, i due hanno provato a tenere sotto controllo le proprie pulsioni. Una notte di follia, però, ha cambiato tutto…

Dopo aver involontariamente assunto delle sostanze allucinogene, Klee e la Alves si sono infatti risvegliati a letto insieme in una baita del Fürstenhof, senza alcun ricordo di quanto accaduto tra loro. E cosí – quando alcuni flashback sembreranno indicare che tra loro ci sia stato un rapporto intimo – i due finiranno per temere il peggio!

Schiacciati dai sensi di colpa, prima Nicole e poi Erik decideranno di confessare il proprio tradimento al rispettivo partner. Proprio mentre Klee starà per parlare con Yvonne (Tanja Lanäus), accadrà qualcosa di inaspettato…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Nicole si baciano

Nicole recupererà infatti improvvisamente i ricordi di quanto accaduto realmente nella sua “notte di follia”, scoprendo che tra lei ed Erik non è accaduto nulla di sconveniente, nonostante le circostanze lasciassero intendere il contrario. Rassicurata, la donna informerà dunque Klee, salvando così quest’ultimo da una nuova crisi matrimoniale. Tutto risolto dunque? Purtroppo la risposta è “no”!

Proprio quando Erik e Nicole penseranno di poter finalmente voltare pagina e lasciarsi alle spalle la loro curiosa avventura, tra loro arriverà infatti un bacio! Si tratterà di un gesto fortuito e tutt'altro che volontario. Ciò però basterà per portare questi due personaggi ad interrogarsi nuovamente sui propri reali sentimenti…