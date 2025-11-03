Erik ossessionato da Nicole (e respinge Yvonne)! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: crisi per Erik e Yvonne

Proprio quando nulla sembrava più poterli separare, una nuova crisi tra per colpire Erik (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus). E la causa di tutto sarà un personaggio fino ad ora insospettabile: Nicole Alves (Dionne Wudu)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Nicole tormentati dai rimorsi

Dopo aver perdonato il tradimento di Yvonne con Christoph (Dieter Bach), Erik era certo che nulla avrebbe più potuto frapporsi tra lui e la moglie. Poi, però, tutto è cambiato!

Dopo settimane di attrazione segreta per Nicole, l’uomo si è infatti trovato inaspettatamente a letto con quest’ultima dopo aver assunto inconsapevolmente delle sostanze allucinogene. E a quel punto il dubbio sarà più che lecito: Klee e la Alves hanno tradito i rispettivi compagni?

Se i primi indizi sembreranno dire il contrario, col passare del tempo i due presunti fedifraghi inizieranno ad avere dei flashback che li porteranno a temere il peggio. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik allontana Yvonne

Sopraffatti dai sensi di colpa, Erik e Yvonne si tormenteranno sulla cosa giusta da fare: spezzare il cuore ai loro amati confessando un tradimento avvenuto sotto influsso di droghe assunte senza volerlo, oppure mantenere il segreto su quanto (presumibilmente) accaduto tra loro?

Se all'inizio i due proveranno a concentrarsi sulle rispettive relazioni dimenticando la loro folle notte, mettere in atto i loro buoni propositi si rivelerà più difficile del previsto! Tormentato dai sensi di colpa, Erik non riuscirà infatti a lasciarsi andare con Yvonne… e lo stesso varrà per Nicole con Michael! Per queste due coppie sarà dunque la fine?